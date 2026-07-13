El 3x1 de Disney Lorcana con Attack of the Vine y la alfombra hacia el Temp Shift

Juan Pérez 13 JUL 2026 - 17:41h.

Up, Red y Monstruos S.A. lideran el show

Disney Lorcana TCG, una reverencia a Toy Story en el descubrimiento de Wilds Unknown

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El cosquilleo especial de sentir que una de las películas de tu vida pasa al frente de Disney Lorcana afecta no sólo a la apertura de sobres, sino a la forma de entender el juego. El meta pasa a un segundo plano cuando el confort de crear mazos temáticos se pone sobre la mesa mientras decides explicarle a tu hija que esa carta que tanto le gusta de Up debe ir en una partida en vez de en su carpeta favorita. Y entre tanto, la sencillez de celebrar ese momento en familia para compartir consigue que la experiencia tenga tantas opciones como vivencias existen.

El debut de glimmers de Monstruos, S.A., Red y de la maravillosa Up desde el corazón Pixar remarcan el valor de Disney con el lanzamiento de Attack of the Vines, la nueva expansión de Lorcana. Disponibles a partir del 17 de junio en tiendas especializadas desde los eventos del prelanzamiento y el 24 de julio en el resto de establecimientos, esta es una oportunidad única para adentrarse en un 3x1 con una doble explicación.

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La opción de trabajar mano a mano con Ravensburger y Best Vision para tener la opción de disfrutar antes del contenido para el análisis deja en esta ocasión tres vías ideales para cualquier fan. A la habitual caja con 24 paquetes de refuerzo le siguen en esta ocasión una box prelanzamiento que está alineada a los asistentes en los eventos en las tiendas de juego organizado desde Ravensburger Play Hub, y es una maravilla. En ese mix perfecto aparecen también pegatinas de Doug, cartas promo increíbles como la de Randall - Scary Smart o Belle - Always Reading que son una maravilla, por no hablar de todo lo que conlleva ponerlas en juego.

Habitualmente el sentir del meta es la parte troncal de este tipo de artículos, pero cuando sientes desde dentro que esas cartas pertenecen al mismo mundo pero con poderes diferentes, la forma de colocarlas en tu colección es diferentes. Buscas darles más protagonismo, haces mazos alrededor de ellas o incluso le buscas un hueco temático si cabe más especial, y por eso el listado de promos de esta colección se siente tan vivo. Por eso, y porque cada recuerdo de la historia de Carl y Russell mejora la ambición por la jugabilidad.

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La narrativa de las enredaderas

La historia de Attack of the vine descubre la aparición de una enredadera invasiva que tiene la capacidad de absorber la tinta desde el corazón del reino, y como si de la mismísimas sombras aparecieran, eso genera unas réplicas que corrompen personales. Con una propuesta muy a lo Kingdom Hearts en sus inicios, la idea enlaza directamente a la idea de entender el competitivo desde el Core Constructed como formato oficial o desde el infinity.

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Con las cartas en mesa el Temp Shift estalla gracias a la carta de Meilin Lee - Popular Red Panda, porque altera las dinámicas de riesgo y recompensa tradicionales. A diferencia del Shift clásico que conocemos desde Rise of the Floodborn, el Cambio Temporal te permite colocar una versión pesada sobre un personaje base pagando un coste de tinta muy reducido, pero con una condición drástica: al final de tu turno, la carta superior regresa a tu mano. Esta transformación alineada al lore del personaje convierte a Mei en su panda gigante como parte de un reto mayor que además asegura al final del turno la carta en la mano evitando efectos negativos en el turno enemigo.

Otro de los game changers de la expansión es la aparición del peculiar Robin Hood setentero, porque Christopher Robin permite incluir personajes con la característica Hunny de cualquier tipo de tinta, ignorando por primera vez en la historia de Lorcana la restricción estricta de construir mazos utilizando un máximo de dos colores. Como sucede con otros TCG o LCG, esta ruptura de las reglas tradicionales abre una multitud de combos más allá del amatista/zafiro que ganará valor con el tiempo conforme aparezcan más personajes. De primeras funciona con el Tigger y el Gopher de la expansión, pero sobre todo sobresale con el objeto Magical Hunny Staff, que otorga de forma artificial la clasificación "Hunny" a cualquier otro personaje que tengas en juego.

Ese bloque competitivo abre una nueva ventana para dar un giro radical no sólo a la composición de mazos, sino a la competición en sí. Y todo dentro de un entorno ideal donde, cuando menos te lo esperas, Woody y Buzz se hacen con el show con las dos versiones de Best Buddies, dos de las bonitas que jamás se han visto en Disney Lorcana.