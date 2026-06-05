Valve esconde el precio de la Steam Machine y coloca ventana de lanzamiento en 2026

Juan Pérez 05 JUN 2026 - 08:48h.

La consola llegará como muy tarde en septiembre

La nueva consola de Valve deja una pista que apunta a Half-Life 3

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Valve aprovecha el entorno de los eventos del 'No E3' a sólo unas horas del Summer Game Fest para despejar una de las incógnitas de la Steam Machine al tiempo que deja la puerta cerrada para el resto de dudas. La compañía de Gabe Newell mantiene el misterio del precio pero al fin desvela la ventana de lanzamiento para este verano, por lo que se va a poner a la venta de manera oficial en algún momento entre el 23 de junio y el 23 de septiembre.

El dilema de lanzar al mercado una consola con el salto correspondiente con respecto a la Steam Deck tras la subida de precios tras y tener que subir el precio previsto es de las peores marcas de cara al marketing, pero le ha tocado a Valve y debe encarar esa situación. Con ese problema se ha confirmado definitivamente la verificación del sistema de compatibilidad tanto de la Steam Machine como del Steam Frame. Un plus que la compañía acompaña aclarando que los dos productos llegarán en verano con todo lo que supone.

El impacto inicial de la noticia de Valve no está en las especificaciones ya descubiertas, sino en volver a esconder el precio a la espera de un nuevo anuncio próximo después de la reciente subida de su producto más relevante. La reciente subida de precio de Steam Deck OLED coloca una red de seguridad en los productos de Valve que deja una estimación mínima para adivinar el precio de la Steam Machine. Es casi imposible imaginar la nueva consola de sobremesa por debajo de los 1.000 euros por todo lo que supone la industria hoy día

El espectro es aún mayor porque casi todas han automatizado el valor del mercado con las recientes subidas de la Nintendo Switch 2 y de la PS5. En los dos casos un tibio mensaje ha pasado desapercibido hasta vincular esas subidas a medio plazo con un gancho desde el marco de los videojuegos, pero Valve lo tiene mucho más complicado porque debía tener un precio marcado de manera interna que ahora se ha visto comprometido por la situación global. Y subir el precio de una consola antes de darlo lo hace todo más complicado.

La firme creencia en ver algo más de la Steam Machine en las próximas horas pasa por la necesidad de Valve de acompañar su consola de un mensaje firme para expresar el por qué del futuro precio de la consola. Qué mejor que un Summer Game Fest para tomarse unos minutos y argumentar lo que todo el mundo sabe, una inflación acompañada de la exigencia del mercado con los materiales que les lleva a subir la estimación prevista para su consola.

El verificado de la Steam Machine

En cuanto a la fijación con lo que significa el 'verified' para la Steam Machine el soporte es bastante sencillo, porque el rendimiento mínimo establecido es el de sostener como mínimo una resolución de 1080p a 30 FPS. Se especifica además que es necesario tener un soporte completo con el Steam Controller para navegar por menús sin la necesidad de un ratón o teclado, además de tener un soporte anti-cheat mejorado.