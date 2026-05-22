Gustavo Maeso 22 MAY 2026 - 12:59h.

El remake de una obra irrepetible devuelve intacta toda su capacidad de fascinación

Myst: El libro que susurraba desde la estantería

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Atrus escribió un mundo condenado a romperse. No lo sabemos al principio. Solo vemos agua, piedra y estructuras imposibles elevándose sobre el mar como cicatrices de una civilización olvidada. Después escuchamos el ruido de las máquinas. El vapor escapando de tuberías ocultas. El eco lejano de criaturas invisibles bajo los acantilados. Y entonces comprendemos que Riven no quiere que juguemos: quiere que nos perdamos dentro de él.

Si Myst era una puerta hacia lo desconocido, Riven fue la confirmación de que Cyan Worlds había encontrado algo mucho más importante que una simple fórmula de puzles. En 1997, esta secuela transformó el concepto de aventura narrativa en una experiencia de arqueología interactiva. Más ambicioso, más complejo y mucho más oscuro, Riven construyó uno de los mundos más creíbles jamás vistos en un videojuego. Un lugar donde cada estructura, idioma, símbolo y mecanismo tiene sentido dentro de su propia cultura.

Un remake que mantiene la esencia

Lo primero que impresiona es cómo Cyan ha conseguido reconstruir Riven sin destruir su esencia. Las islas siguen transmitiendo esa mezcla de belleza y decadencia que convirtió al original en una obra legendaria. Hay una tristeza constante flotando sobre el escenario, como si el propio mundo supiera que su final se aproxima. Gehn, figura central del relato y heredero deformado del conocimiento D’ni, permanece presente incluso cuando no aparece en pantalla. Todo en Riven habla de él: las enormes construcciones ceremoniales, los sistemas mecánicos imposibles y la obsesión por el control absoluto.

Sin entrar en spoilers, Riven es una historia sobre el poder y la arrogancia. Sobre hombres que creen poder convertirse en dioses simplemente porque saben escribir mundos. Y nosotros caminamos entre sus ruinas.

A diferencia de Myst, aquí la narrativa resulta más tangible y emocional. Catherine, Atrus y Gehn poseen un peso dramático mucho mayor, aunque Cyan continúa apostando por un relato fragmentado que debemos reconstruir observando el entorno. No hay exposición excesiva ni conversaciones interminables. El juego confía plenamente en nuestra capacidad para interpretar lo que vemos. Eso convierte cada descubrimiento en algo especial.

La estructura de las islas sigue siendo extraordinaria incluso hoy. Todo está conectado física y narrativamente. Los puzles no son meros acertijos aislados sino que forman parte orgánica del propio ecosistema de Riven. Resolver un mecanismo implica comprender cómo funciona esta civilización. Aprender sus números, sus sonidos y sus símbolos. Pocas aventuras han conseguido integrar de manera tan elegante gameplay y construcción del mundo.

Y sí, sigue siendo un desafío enorme.

Riven no tiene miedo de dejarnos solos durante horas intentando entender cómo funciona una máquina o qué significado oculta un patrón aparentemente insignificante. Necesitaremos papel, paciencia y atención constante. Pero cuando finalmente conectamos las piezas, la satisfacción es incomparable. No sentimos que hayamos superado un puzle: sentimos que hemos entendido un idioma.

Mejoras de la nueva versión

Esta nueva versión introduce además cambios fundamentales que modernizan enormemente la experiencia. El original utilizaba navegación basada en imágenes estáticas, mientras que el remake apuesta ahora por movimiento completamente libre en primera persona. La transición funciona sorprendentemente bien y aporta una sensación de presencia mucho mayor durante la exploración. Riven se siente ahora más vivo, más físico y más inmersivo.

Visualmente, el trabajo de Cyan es magnífico. El remake conserva la identidad artística clásica mientras actualiza escenarios y efectos con un nivel de detalle espectacular. Las junglas húmedas, las cavernas iluminadas por maquinaria industrial y los templos suspendidos sobre el océano forman uno de los mundos más fascinantes que podemos visitar actualmente. La dirección artística continúa siendo sobresaliente casi treinta años después.

La banda sonora de Robyn Miller sigue mereciendo una mención especial. Sus composiciones no acompañan simplemente la aventura: la envuelven. Cada sonido ambiental y cada pieza musical refuerzan la sensación de estar atrapados dentro de un mundo extraño que se desmorona lentamente.

Eso sí, el remake no está exento de pequeños problemas. Algunos modelos de personajes pierden parte del impacto que tenían las secuencias FMV originales y ciertas animaciones resultan algo rígidas comparadas con la espectacularidad del entorno. Además, aunque el nuevo movimiento mejora enormemente la exploración, algunos jugadores pueden echar de menos el carácter más abstracto y teatral del original. Pero incluso con esas pequeñas imperfecciones, Riven continúa siendo algo excepcional.

Riven, como Myst y toda la producción cultural que surgió después al calor de los videojuegos, es capaz de construir lugares capaces de quedarse viviendo en nuestra memoria durante años. No terminamos una aventura: abandonamos un mundo. Cerramos el libro sabiendo que sus páginas seguirán susurrando desde la estantería.

Esperando a que volvamos a abrirlo.