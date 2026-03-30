La serie de Tomb Raider frena su rodaje tras una lesión leve de Sophie Turner

Gustavo Maeso 30 MAR 2026 - 14:25h.

Amazon MGM Studios detiene temporalmente la producción por precaución mientras la actriz se recupera

Lara Croft vuelve a la carga con dos nuevas aventuras para 2026 y 2027

Compartir







Amazon MGM Studios ha pulsado el freno en uno de sus proyectos más esperados. La serie de acción real de Tomb Raider, llamada a relanzar en televisión a la icónica Lara Croft, ha pausado temporalmente su producción después de que su protagonista, Sophie Turner, sufriera una lesión calificada por el estudio como “leve”. La compañía ha explicado que se trata de una medida preventiva y que la intención es retomar el trabajo en cuanto la intérprete esté recuperada.

Según la información publicada en medios estadounidenses y confirmada por el propio estudio, Sophie Turner “experimentó recientemente una lesión leve”, motivo por el que el rodaje se ha interrumpido de forma momentánea. Amazon MGM Studios ha subrayado que la pausa responde a la prudencia y que espera volver a la actividad “lo antes posible”. Las informaciones disponibles apuntan a que el parón podría prolongarse alrededor de dos semanas, aunque por ahora no se ha concretado una fecha oficial para la reanudación. Tampoco se ha aclarado si la lesión se produjo durante el rodaje o fuera de él.

PUEDE INTERESARTE Prime Video publica la primera imagen de Sophie Turner como Lara Croft

En una producción de estas características, incluso una interrupción corta tiene un impacto relevante. Hablamos de una serie con secuencias físicas exigentes, planificación internacional potencial y una logística compleja, donde cualquier modificación del calendario obliga a reajustar sets, disponibilidad del reparto y agenda del equipo técnico. Por eso, aunque el estudio haya querido transmitir calma, el alto temporal no deja de ser una señal de lo delicado que resulta levantar una gran superproducción basada en una franquicia tan reconocible.

Sophie Turner, la nueva Lara Croft

La elección de Sophie Turner como nueva Lara Croft ya había colocado a la serie bajo los focos. La actriz, mundialmente conocida por su papel de Sansa Stark en Juego de tronos, fue presentada como el rostro principal de esta nueva etapa de Tomb Raider, y Amazon mostró el primer vistazo oficial a su caracterización el 15 de enero de 2026. En esa imagen promocional ya se apreciaban varios guiños visuales al imaginario clásico del personaje, desde las cartucheras en los muslos hasta unas gafas de sol con tinte rojizo, en una reinterpretación muy cercana al icono que el público identifica desde hace décadas.

PUEDE INTERESARTE El remake de Tomb Raider lucha por tener doblaje en español

Ese primer material visual cumplió una función muy clara: tranquilizar a los seguidores de la saga y dejar claro que Amazon quiere que los fans de la heroína la reconozcan. No basta con adaptar una marca célebre; también hay que convencer de que su nueva heroína mantiene la esencia de la aventurera arqueóloga que convirtió a Tomb Raider en una referencia mundial desde su debut en 1996. Ahí es donde Turner se juega mucho: no solo debe sostener el componente dramático de la serie, sino también la carga física y simbólica de un personaje que siempre genera comparación con sus encarnaciones previas. Hace unos días se filtraron algunas imágenes del rodaje donde podemos ver a Turner como Lara Croft:

Un reparto de peso

Más allá de Turner, la serie cuenta con un reparto notable que refuerza la ambición del proyecto. En el elenco figuran Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein. A ellos se suma Sigourney Weaver, que interpretará a un personaje completamente nuevo dentro del universo de Tomb Raider, un movimiento que sugiere que la ficción no quiere limitarse a replicar materiales previos, sino ampliar la mitología de la marca.

La presencia de Weaver, además, aporta un valor añadido evidente. Su incorporación conecta la serie con una tradición de grandes relatos de aventura, ciencia ficción y acción protagonizados por figuras femeninas potentes, algo que encaja muy bien con el ADN de Lara Croft. En paralelo, nombres como Jason Isaacs o Celia Imrie apuntalan la sensación de que Amazon ha construido un casting pensado para dar empaque dramático, no solo músculo comercial.

Otro de los grandes reclamos del proyecto está detrás de las cámaras. Phoebe Waller-Bridge ejerce como creadora, guionista y productora ejecutiva, además de compartir labores de showrunner con Chad Hodge. La dirección corre a cargo de Jonathan Van Tulleken.

Por ahora, eso sí, hay una certeza que sigue intacta: la serie todavía no tiene fecha de estreno confirmada. El rodaje arrancó en enero de 2026 pero no se ha concretado cuándo llegará a Prime Video.