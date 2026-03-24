Cómo dominar el combate con Cloud en Dissidia Duellum Final Fantasy

Juan Pérez 24 MAR 2026 - 11:59h.

La forma más fácil de empezar desde el tier más alto

La reactivación de la serie de Final Fantasy IX: capítulos, duración y la trama de Vivi

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El alumno aventajado en Dissidia Duellum Final Fantasy es aquel con un plus de conocimiento del juego desde su lanzamiento, con motivo de la presencia en la beta o por el reguero de información. En esa búsqueda del main en las primeras horas la elección de Cloud es una de las más seguras no sólo por ser uno de los personajes más potentes de inicio, sino porque es de los más fáciles de jugar con un esquema de habilidades muy completo para jugar a melee.

A la espera de ver cómo funcionan los nuevos personajes anunciados después de la beta donde Clive y Rikku son los más destacados, Cloud es una apuesta firme para romper a cualquier enemigo. Su habilidad en el cuerpo a cuerpo le colocan como uno de los atacantes ideales para arrancar por su ejecución del daño puro, por su versatilidad y sobre todo por su facilidad para esquivar.

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Cloud es perfecto en las distancias cortas gracias a su combo de ataques básicos, que en el caso del protagonista de Final Fantasy VII le permiten hacer con el tap básico de cinco a seis ataques seguidos. Lo mejor de esto es que hay un pequeño tip para cancelar el último espadazo si caminas un poco hacia adelante, lo que permite volver a iniciar el comando de ataque para repetir la secuencia y mantener una cadencia de golpes casi infinita.

Esta ejecución es ideal para los monstruos pero sobre todo para farmear campamentos, porque genera una limpieza de oleadas especialmente eficaz a la hora de conseguir la experiencia compartida para todo el grupo.

El uso de los combos es la principal base para fortalecer el ataque continuado, para lo que es fundamental conocer las cuatro habilidades principales de Cloud. Omnilátigo (Omnislash UR) es la mejor opción para los jefes al jugar con algún apoyo, porque otorga invencibilidad y genera un daño meteórico, pero no es especialmente adecuada en el PvP. El Corte Cruzado (Cross Slash UR) también genera invencibilidad, además de aturdir al enemigo en el impacto durante cinco segundos que son fundamentales en el trabajo en equipo. Esta sí es una de las mejores ventanas de oportunidad para el PvP si logras dañar al DPS del enemigo para tumbarlo lo antes posible.

El caso de Finishing Touch es bueno para controlar enemigos en masa gracias al ataque en área, y a veces puede valer para desplazar rivales o generar algo de espacio para escapar, algo clave en un personaje melee. El Braver por otra parte es el finisher del esquema de habilidades de Cloud, porque es difícil de esquivar y puede ayudar mucho aunque desde un segundo plano. El cierre está en la habilidad personal del personaje, Ascension, una forma de mantener pulsado el ataque físico para generar una línea de trayectoria y cargar hacia adelante. Lanza al enemigo por los aires y lo deja incapacitado hasta su caída.

El uso de Ascension para mandar al rival por los aires genera un combo perfecto con Finishing Touch, porque con un buen timing puedes mandar dos veces al enemigo al cielo sin permitirle movimiento alguno. Una forma de anular al rival de una manera eficiente entre los combos infinitos y el daño directo. Un buen paquete inicial para arrancar Dissidia Duellum Final Fantasy con una de las caras más conocidas.