Escape By Spoon: cavar con una cuchara nunca había sido tan divertido

Gustavo Maeso 20 MAR 2026 - 15:51h.

Un simulador de fuga que mezcla humor, tensión y estética cartoon clásica y que estrena tráiler

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Acabamos de descubrir un nuevo proyecto indie que nos ha provocado una sonrisa tres ver su primer tráiler. Arranca con una premisa: escapar de prisión… con una cuchara. Ese es el punto de partida de Escape By Spoon, un título que hemos descubierto gracias a su reciente tráiler de presentación, una pieza tan curiosa como reveladora que funciona como la mejor carta de presentación posible para entender su tono, su personalidad y su propuesta jugable.

Desde el primer vistazo, el vídeo deja claro que no estamos ante un juego convencional. Nos introduce en un mundo que mezcla lo absurdo con lo inquietante, lo cómico con lo tenso, y lo hace con una identidad visual muy marcada que recuerda a los dibujos animados clásicos tipo rubber-hose. Esa combinación, lejos de resultar extraña, funciona sorprendentemente bien y despierta una curiosidad inmediata.

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Una fuga imposible… o casi

Nos ponemos en la piel de un prisionero cuyo único objetivo es escapar. Hasta aquí, nada nuevo. Pero el giro está en la herramienta: una simple cuchara. A partir de ahí, todo el juego gira en torno a cavar, explorar y sobrevivir bajo tierra, en un sistema que combina simulación en primera persona con mecánicas de progresión muy bien definidas.

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Comenzamos en una celda y, desde ese punto, excavamos túneles en busca de recursos, rutas ocultas y, en última instancia, la libertad. Lo interesante es cómo el juego construye un bucle jugable adictivo: cavamos, recogemos objetos de valor, volvemos a la superficie, vendemos, mejoramos equipo… y repetimos. Esa estructura, aparentemente sencilla, se convierte en el motor principal de la experiencia.

Uno de los grandes aciertos de Escape By Spoon es precisamente ese ciclo constante de progreso. Cada incursión bajo tierra supone un riesgo, pero también una oportunidad. Podemos encontrar materiales más valiosos, descubrir nuevas zonas o simplemente avanzar un poco más en nuestra huida.

A medida que avanzamos, desbloqueamos mejoras que afectan directamente a nuestra capacidad de supervivencia: más espacio en el inventario, mejor gestión de recursos o herramientas más eficientes. Todo ello añade una capa estratégica que va más allá de cavar sin pensar. Además, el juego introduce sistemas de gestión que aportan tensión: luz, resistencia, salud, sonido… Cada decisión cuenta, y cada error puede salir caro.

Entre el humor absurdo y la tensión constante

Aunque su estética pueda sugerir un enfoque puramente cómico, lo cierto es que el juego se mueve en un delicado equilibrio entre humor y suspense. No es un título de terror al uso, pero sí juega con la tensión de sentirse vigilado y vulnerable. La prisión no está vacía. Existen amenazas que patrullan y reaccionan a nuestras acciones, lo que obliga a planificar cada movimiento. Cavar demasiado rápido o hacer ruido puede tener consecuencias, y esa presión constante convierte cada expedición en una pequeña historia en sí misma.

Pero si hay algo que realmente distingue a Escape By Spoon es su apartado artístico. Inspirado en el estilo rubber-hose, popular en los dibujos animados de principios del siglo XX, el juego apuesta por animaciones expresivas y un diseño visual muy reconocible. Una estética que podíamos decir que ya tiene hasta su propio sub-género en el mundo de los videojuegos con títulos como Cuphead, Bendy And The Ink Machine o el inminente MOUSE: P.I. For Hire. El estudio responsable, Paiband Studio, no oculta sus referencias. Títulos como Dave the Diver, Cuphead o A Game About Digging a Hole sirven como inspiración.

Actualmente, el juego se encuentra en desarrollo, con una demo prevista para próximos eventos como Steam Next Fest. El lanzamiento completo está programado para finales de 2026 en PC a través de Steam.