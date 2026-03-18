Cubex, el videojuego zamorano que conquista San Francisco y recoge premios de tres en tres

Gustavo Maeso 18 MAR 2026 - 16:11h.

El título de GameZ Studio logra tres premios en los principales eventos internacionales del sector

Tesura Games lanzará en formato físico Operation Highjump: The Fall of Berlin

Compartir







Ya sabemos de sobra que el talento independiente español tiene mucho que decir en la industria global del videojuego. Desde Zamora, el estudio GameZ Studio ha logrado captar la atención internacional y hacerlo, además, por partida triple. Su videojuego Cubex ha sido galardonado en tres eventos del sector celebrados estos días en San Francisco, consolidándose como uno de los desarrollos independientes de nuestro país más prometedores.

La magnitud del logro se entiende mejor cuando observamos el contexto: la Game Developers Conference (GDC), Pocket Gamer Connects (PGC) y Horror Awards SF reúnen a miles de profesionales, inversores y estudios de todo el mundo. En ese escaparate global, Cubex no solo ha destacado, sino que ha conseguido posicionarse entre los ocho mejores videojuegos independientes del planeta, un hito que sitúa a GameZ Studio en el mapa internacional.

Un triple reconocimiento en la élite del videojuego

El primer gran éxito llegó en la Game Developers Conference, el evento profesional más importante del mundo para desarrolladores. Allí, Cubex fue distinguido con el premio Best in Game dentro del programa GDC Play, una sección reservada a los proyectos independientes con mayor proyección.

A este logro se suma el galardón obtenido en Pocket Gamer Connects, donde el estudio recibió el Big Indie Zone Audience Choice Award. En este caso, el premio tiene un valor especial, ya que es otorgado por los propios profesionales asistentes al evento, lo que refleja el impacto directo que ha generado el juego dentro de la industria.

El broche final lo puso el premio en la primera edición de los Horror Awards SF, que reconoce a los títulos de terror más prometedores. Este tercer reconocimiento confirma la capacidad de Cubex para destacar en un género especialmente competitivo y exigente. En conjunto, estos tres premios no solo elevan la visibilidad del proyecto, sino que lo sitúan como uno de los referentes emergentes del panorama indie internacional.

Una experiencia de terror cooperativo que rompe esquemas

Si algo define a Cubex es su original propuesta jugable. La premisa es tan sencilla como inquietante: un cubo gigantesco, cuatro jugadores atrapados en su interior y una única salida. A partir de ahí, todo se convierte en una experiencia donde la tensión y la estrategia van de la mano.

El entorno no es estático. El cubo rota constantemente, transformando la disposición del espacio y obligando a los jugadores a adaptarse en tiempo real. Lo que hace unos segundos era una vía de escape puede convertirse en una trampa mortal. Esta mecánica introduce una capa de dinamismo poco habitual que pone a prueba la orientación y la capacidad de reacción.

Además, el juego incorpora un elemento clave: una entidad que acecha a los jugadores guiándose por el sonido. Cada movimiento cuenta. Cada decisión puede ser fatal. Aquí, el sigilo no es opcional, sino esencial.

Uno de los aspectos más interesantes de Cubex es su enfoque en las dinámicas sociales. Aunque los jugadores pueden colaborar para resolver puzles y aumentar sus posibilidades de supervivencia, el objetivo final introduce un giro decisivo: solo uno puede escapar. Esta dualidad entre cooperación y competencia genera una tensión constante. ¿Confiamos en nuestros compañeros o jugamos en solitario? La respuesta no es sencilla y convierte cada partida en una experiencia distinta.

El juego combina así mecánicas de survival horror con decisiones estratégicas, donde la confianza se convierte en un recurso tan valioso como escaso.

Cubex tiene previsto su lanzamiento en 2027 y llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.