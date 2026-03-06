Clash Royale: los 2 mejores mazos con el héroe arquero mágico

Juan Pérez 06 MAR 2026 - 22:05h.

Uno de los reyes actuales en el win rate

El arquero mágico héroe es uno de esos complementos continuos en el meta de Clash Royale con presencia para romper las partidas desde el otro lado del puente, y con ese poder llegan al top tier. Algunos de los mejores mazos actuales, lejos del poder del mago, que no arquero, pasan por liderar todas las clasificaciones hasta encontrar la gema del poder, un alarde para los más competitivos con arquetipos múltiples.

El daño a través de decenas de enemigos está sólo guardado para los más peligrosos de todo Clash Royale, y el subrayado de los héroes está a ese nivel bajo las flechas del arquero mágico en su versión heroica. Un tono dorado, ataques mucho más poderosos y la sensación de bordear lo más jugado actualmente en pleno mes de marzo de 2026.

De entre todos los héroes de Clash Royale, el mayor porcentaje de victoria pasa por el famoso arquero mágico a sabiendas de que no es uno de los más utilizados. El porcentaje del caballero o de los duendes está por los aires porque son cartas que entran en todo tipo de mazos, mientras que estos sólo cuadran en determinados decks...que además están en lo más alto. Por eso la elección de estas dos opciones es la más directa en las rankeds en los últimos días.

A la voz del bridge spam

Con tres condiciones de victoria preparadas para inundar las torres enemigas, el juego a dos calles es la principal baza para entender el soporte entre bandida, ariete de batalla y el fantasma, estos dos últimos en forma evolucionada. La indiscreción de colocar dos de las tres cartas potenciadas como parte de la estrategia desde el puente es la esencia de un mazo dispuesto a controlar la mesa desde el inicio.

El mago es el baluarte defensivo a distancia mientras que el PEKKA es el elemento transversal para aguantar golpes a fuego lento mientras el resto del ejército ataca a las dos torres al mismo tiempo para despistar.

El mortero de duendes es nuestro pastor

La segunda opción es una de las más defensivas de todo Clash Royale por su vertiente para frenar todo tipo de cartas con el ciclado del tornado 3.0, una versión donde el mortero de duendes es la única vía ofensiva. El ciclado de cartas tan rápidas a excepción de las condiciones de victoria es la parte fundamental de este arquetipo enfocado en pensar siempre en la victoria desde atrás.