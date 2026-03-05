Juan Pérez 05 MAR 2026 - 17:31h.

La mayoría de títulos es para la primera consola, pero también hay una opción para la '2'

Nintendo Indie World Showcase de marzo 2026: todos los anuncios

El segundo vistazo a la celebración del Mario Day el 10 de marzo por parte de Nintendo supone una evidente bienvenida a muchos jugadores a algunos títulos del famoso personaje con un descuento importante. El descenso de hasta 20 euros en siete juegos tanto de la Switch 1 como de la Switch 2 componen un panorama interesante para volver atrás ahora que la presencia del fontanero está presente en elucubraciones sobre un nuevo Mario 3D.

Las teorías sobre un posible Nintendo Direct en marzo para aprovechar el Mario Day es cada vez más complicado después de la nueva oleada de novedades alrededor de las huellas del referente de la compañía. Con la película a cuestas, en pleno auge de Pokémon Pokopia y sin ningún juego de Mario en el calendario, el impulso pasa por colocar diez días de rebajas en juegos de todo tipo desde la acción a los minijuegos pasando por los combates por turnos.

La única sorpresa del pack es la presencia de Donkey Kong dentro del conjunto, una elección sintomática para impulsar la revisión a la espera de un nuevo título de la saga. Porque en el horizonte no hay apenas juegos first party de Nintendo más allá de Yoshi and the Misterious Book después de la reciente salida de Mario Tennis hace unas semanas. Por eso estos siete juegos valen para ocultar ese vacío con ofertas disponibles hasta el 15 de marzo con estos precios en la eShop.

Super Mario Jamboree, de 59,99 a 39,99 euros.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury, de 59,99 a 39,99 euros.

Luigi's Mansion 3, de 59,99 a 39,99 euros.

Super Mario Maker 2, de 59,99 a 39,99 euros.

Donkey Kong Country Returns HD, de 59,99 a 39,99 euros.

Super Mario RPG, de 59,99 a 39,99 euros.

Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV, de 79,99 a 58,98 euros.

Entre los títulos sorprende la entereza de Nintendo por mantener juegos de hace casi 13 años a precios que difícilmente bajan de los 40 euros en oferta como es el caso de Mario 3D World. El poder de la franquicia a todas luces ha convertido en un estándar la gestión de sus productos independientemente de los juegos, y el valor del mismo por lo que es el videojuego está fuera de toda duda, pero no deja de sorprender cuando en cualquier store encuentras el Mass Effect Legendary Edition a 4 euros en época de rebajas.

Es un planteamiento que Nintendo ha perfeccionado con el paso del tiempo hasta encontrar un faro en el recorrido de las ventas, más ahora donde Nintendo Switch 2 se ha hecho un claro espacio en el mercado. Y no sólo por sus first party, sino también en escenarios externos donde funcionan especialmente bien con juegos como Final Fantasy VII: Remake por su finalizado o Resident Evil: Requiem tras la alabanzas a un port muy conseguido que está atrapando a bastantes jugadores a pesar de que el fuerte está en PC. Un espacio más para funcionar con Mario una vez más después de su 40 cumpleaños.