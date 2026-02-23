El horario del Movistar KOI - G2 Esports, un partidazo con miras al presencial

Juan Pérez 23 FEB 2026 - 09:15h.

Falta elegir al primer seed, que competirá el domingo en Badalona

Las LEC Roadtrips regresan en 2026 con cinco eventos en Europa y tres en España

Compartir







La cita del League of Legends con Badalona tiene de enhorabuena a los seguidores españoles con la clasificación de Movistar KOI y GIANTX para la fase final presencial de la LEC Versus, pero todavía queda la cita previa más importante. El equipo de Ibai Llanos pelea por el seed uno en el upper bracket en esta tarde de lunes con un partidazo frente a G2 Esports, el jefe final antes de saber si el equipo compite sólo el domingo el próximo fin de semana o empieza a competir el sábado.

La extrema clasificación de GIANTX ante NAVI es la mejor sorpresa de las posibles en la grieta del invocador no sólo por la clasificación de un segundo equipo español a Barcelona, sino por el manejo del hype. Sostener desde el viernes a un club español con la movilización habitual del equipo malagueño entre los suyos, es una bendición para la fase final, y también para la banda sonora de cara a los enfrentamientos.

PUEDE INTERESARTE Las 3 posibles alineaciones para España en el Munial de Lol

El análisis de la temporada regular deja una clasificación sorprendente para el top 4, porque a excepción del top 1 de Karmine Corp, los otros tres clasificados no tenían el mejor récord. GIANTX, Movistar KOI y G2 Esports eran quinto, sexto y séptimo respectivamente, por lo que han carburado en el mejor momento de la postemporada para demostrar su potencial en el mejor de tres, y de ahí a luchar por el título.

A los ojos de cualquier experto NAVI era favorito ante GIANTX, pero el subidón del equipo de Guilhoto en los momentos determinantes les ha colocado ante los mejores, y están en el top 4. Además el esfuerzo de tener a la afición en casa puede significar un cambio cualitativo para los suyos sobre todo de cara al partido del viernes, porque el primer choque será contra Karmine Corp y un España vs Francia siempre va a tener un punto de atracción mayor con las gargantas quemadas en la grada.

PUEDE INTERESARTE Riot Games le da continuidad al Fearless Draft para todo el LoL de 2025

Los partidos y horarios de los playoffs

Lunes 23 de febrero

El partido de este lunes es el último en los estudios de Berlín antes de viajar a España para preparar el presencial en Badalona, y en este caso tanto Movistar KOI como G2 Esports están clasificados. La lucha es por el primer seed para ahorrarse el partido del sábado y así esperar el último mejor de cinco en la gran final del domingo, un paso obligado para competir directamente por el título.

16.45h. Movistar KOI - G2 Esports

La hora en todos los países del KOI - G2

En España el partidazo entre Movistar KOI y G2 Esports es a las16.45h. pero la hora es diferente en todos los países de habla hispana donde hay un gran seguimiento en los canales de Ibai Llanos hacia su equipo. Este es el punto de inicio del choque en cada zona.