Mario Tennis Fever: cómo desbloquear todas las raquetas, personajes y pistas

Juan Pérez 19 FEB 2026 - 18:04h.

Un total de 84 piezas a conseguir más allá de las iniciales

¿Nintendo Direct en marzo?, tres razones y dos juegazos para creer en el evento

Compartir







Las horas de vicio de un juego deportivo en un universo como Mario Tennis Fever son difíciles de controlar cuando consigues todos los requisitos para llevar a cabo un buen combo. Con el modo historia como entrenamiento inicial y el PvP online como la meta para chocar contra la pared millones de veces, el juego abre un panel de posibilidades inmenso para desbloquear raquetas, pistas, personajes y skins personalizadas hasta obtener todas las recompensas disponibles en el juego.

Las raquetas furor en busca y captura

Desde el inicio Mario Tennis Fever ofrece cuatro raquetas furor disponibles junto a la inicial: fuego, hielo, rayo y soploncio. Son las más sencillas de ejecutar, perfectas para los primeros pasos en el modo historia o en los modos offline, pero con el paso de las partidas es fácil llegar a las 31 totales. Esta es la forma de desbloquearlas todas:

PUEDE INTERESARTE El bajón sin Nintendo Direct y las dos últimas opciones antes del evento en junio

Raqueta minichampiñón : supera la clase infantil en el modo historia

: supera la clase infantil en el modo historia Raqueta flor de fuego : consigue superar el nivel E en la academia del modo historia

: consigue superar el nivel E en la academia del modo historia Raqueta flor de hielo : supera el nivel D en el modo historia

: supera el nivel D en el modo historia Raqueta estrella : supera el nivel C en el modo historia

: supera el nivel C en el modo historia Raqueta torbellino : supera el nivel B en la academia del modo historia

: supera el nivel B en la academia del modo historia Raqueta pokey : supera el nivel A en el modo historia

: supera el nivel A en el modo historia Raqueta sombría : disputa dos partidos de tenis

: disputa dos partidos de tenis Raqueta Barrera de Fuego : juega cuatro partidos.

: juega cuatro partidos. Raqueta carámbano : Jugar 6 partidos.

: Jugar 6 partidos. Raqueta Sparky : Jugar 8 partidos.

: Jugar 8 partidos. Raqueta curvilínea : Jugar 12 partidos.

: Jugar 12 partidos. Raqueta tintómana : Jugar 14 partidos.

: Jugar 14 partidos. Raqueta de plátano : Jugar 16 partidos.

: Jugar 16 partidos. Raqueta de lava : Jugar 18 partidos.

: Jugar 18 partidos. Raqueta fantasmal : Jugar 22 partidos.

: Jugar 22 partidos. Raqueta turbo dorado : Jugar 24 partidos.

: Jugar 24 partidos. Raqueta Placapum : Jugar 26 partidos.

: Jugar 26 partidos. Raqueta Pinchón : Jugar 28 partidos.

: Jugar 28 partidos. Raqueta mágica : Jugar 32 partidos.

: Jugar 32 partidos. Raqueta Bill Bala : Jugar 34 partidos.

: Jugar 34 partidos. Raqueta Roca Picuda : Jugar 36 partidos.

: Jugar 36 partidos. Raqueta Empujapum : Jugar 38 partidos.

: Jugar 38 partidos. Raqueta de metal : Jugar 42 partidos.

: Jugar 42 partidos. Raqueta Bloque: se obtiene tras desbloquear todas las raquetas previas.

*La exigencia de partidos es válido en cualquier modalidad de Mario Tennis Fever.

El roster completo de Mario Tennis Fever

En el listado de los 38 personajes, una buena parte de ellos aparece disponible de inicio como es habitual en este título deportivos, pero otros 20 siguen ocultos a la espera de obtener un reto bastante sencillo: jugar. Este es el listado completo con la estadística más destacada de cada uno de los protagonistas en la pista.

PUEDE INTERESARTE Slay the Spire 2 juguetea con el shadowdrop o un Nintendo Direct

Mario (Equilibrio): Disponible desde el inicio. Luigi (Control): Disponible desde el inicio. Peach (Control): Disponible desde el inicio. Daisy (Potencia): Disponible desde el inicio. Estela (Efecto): Disponible desde el inicio. Pauline (Velocidad): Disponible desde el inicio. Wario (Potencia): Disponible desde el inicio. Waluigi (Defensa): Disponible desde el inicio. Toad (Velocidad): Disponible desde el inicio. Toadette (Técnica): Disponible desde el inicio. Destello / Luma (Efecto): Disponible desde el inicio. Yoshi (Velocidad): Disponible desde el inicio. Bowser (Potencia): Disponible desde el inicio. Bowsy (Efecto): Disponible desde el inicio. Donkey Kong (Potencia): Disponible desde el inicio. Boo (Efecto): Disponible desde el inicio. Shy Guy (Técnica): Disponible desde el inicio. Koopa Troopa (Velocidad): Disponible desde el inicio. Kamek (Efecto): Jugar 1 partido. Spike (Potencia): Jugar 5 partidos. Diddy Kong (Velocidad): Jugar 10 partidos. Chomp Cadenas (Potencia): Jugar 20 partidos. Birdo (Equilibrio): Jugar 30 partidos. Koopa Paratroopa (Técnica): Jugar 40 partidos. Floro Piraña (Potencia): Jugar 50 partidos. Bebé Mario (Velocidad): Ganar la Copa Champiñón (Individual). Bebé Luigi (Equilibrio): Ganar la Copa Champiñón (Dobles). Bebé Peach (Técnica): Ganar la Copa Flor (Individual). Caco Gazapo / Nabbit (Velocidad): Ganar la Copa Flor (Dobles). Bebé Wario (Potencia): Ganar la Copa Estrella (Individual). Bebé Waluigi (Defensa): Ganar la Copa Estrella (Dobles). Bum Bum (Defensa): Completar la Torre de la Determinación (Torre de los Retos). Blooper (Efecto): Superar el Tiro a los Aros (4 jugadores) en dificultad avanzada. Bowsitos / Dry Bowser (Defensa): Completar la Torre del Engaño (Torre de los Retos). Huesitos / Dry Bones (Técnica): Superar el modo Pasabolas en dificultad avanzada. Floruga / Wiggler (Defensa): Superar el Tiro a los Aros (2 jugadores) en dificultad avanzada. Goomba (Velocidad): Completar la Torre del Crecimiento (Torre de los Retos).

Todas las skins encubiertas en ocho personajes

Uno de los símiles con Mario Kart 9 está en la versión variocolor de muchos de los personajes, sobre todo con el protagonismo de Yoshi como es habitual en distintas entregas deportivas de la saga. Esta es la única manera de conseguir todas las versiones

PUEDE INTERESARTE Nintendo acelera los rumores sobre Final Fantasy VII: Parte 3 gracias a Rebirth

Yoshi Rojo (Velocidad): Conseguir 500 puntos en el modo Desafío de Anillos.

(Velocidad): Conseguir 500 puntos en el modo Desafío de Anillos. Yoshi Azul (Velocidad): Conseguir 1000 puntos en el modo Desafío de Anillos.

(Velocidad): Conseguir 1000 puntos en el modo Desafío de Anillos. Yoshi Amarillo (Velocidad): Jugar 50 partidos con Yoshi.

(Velocidad): Jugar 50 partidos con Yoshi. Yoshi Rosa (Velocidad): Ganar un Torneo Online con Yoshi.

(Velocidad): Ganar un Torneo Online con Yoshi. Yoshi Negro (Velocidad): Completar la Torre de la Determinación en dificultad Pro con Yoshi.

(Velocidad): Completar la Torre de la Determinación en dificultad Pro con Yoshi. Yoshi Blanco (Velocidad): Completar la Torre del Crecimiento en dificultad Pro con Yoshi.

(Velocidad): Completar la Torre del Crecimiento en dificultad Pro con Yoshi. Shy Guy Azul (Técnica): Conseguir 500 puntos en el modo Pasabolas.

(Técnica): Conseguir 500 puntos en el modo Pasabolas. Shy Guy Verde (Técnica): Conseguir 1000 puntos en el modo Pasabolas.

(Técnica): Conseguir 1000 puntos en el modo Pasabolas. Shy Guy Amarillo (Técnica): Jugar 50 partidos con Shy Guy.

(Técnica): Jugar 50 partidos con Shy Guy. Shy Guy Rosa (Técnica): Ganar un Torneo Online con Shy Guy.

(Técnica): Ganar un Torneo Online con Shy Guy. Shy Guy Negro (Técnica): Completar la Torre del Engaño en dificultad Pro con Shy Guy.

(Técnica): Completar la Torre del Engaño en dificultad Pro con Shy Guy. Shy Guy Blanco (Técnica): Superar el Tiro a los Aros (Individual) con rango S.

(Técnica): Superar el Tiro a los Aros (Individual) con rango S. Koopa Troopa Rojo (Velocidad): Ganar 10 partidos consecutivos en modo Exhibición.

(Velocidad): Ganar 10 partidos consecutivos en modo Exhibición. Koopa Paratroopa Azul (Técnica): Ganar 10 partidos consecutivos en modo Online.

(Técnica): Ganar 10 partidos consecutivos en modo Online. Birdo Azul (Equilibrio): Conseguir 2000 puntos acumulados en cualquier modo Desafío.

(Equilibrio): Conseguir 2000 puntos acumulados en cualquier modo Desafío. Birdo Amarilla (Equilibrio): Ganar la Copa Estrella con Birdo.

(Equilibrio): Ganar la Copa Estrella con Birdo. Birdo Rosa (Equilibrio): Jugar 100 partidos en total (contando cualquier personaje).

(Equilibrio): Jugar 100 partidos en total (contando cualquier personaje). Toad Azul (Velocidad): Superar el tutorial avanzado con calificación Perfecta.

(Velocidad): Superar el tutorial avanzado con calificación Perfecta. Toad Amarillo (Velocidad): Ganar 20 partidos con Toad.

(Velocidad): Ganar 20 partidos con Toad. Toadette Rosa (Clásica) (Técnica): Ganar todas las Copas (Champiñón, Flor y Estrella) con Toadette.

(Técnica): Ganar todas las Copas (Champiñón, Flor y Estrella) con Toadette. Luma (Destello) Azul (Efecto): Ganar 15 partidos en el modo Realista (Swing Mode).

(Efecto): Ganar 15 partidos en el modo Realista (Swing Mode). Luma (Destello) Verde (Efecto): Ganar 15 partidos en el modo Dinámico.

(Efecto): Ganar 15 partidos en el modo Dinámico. Boo (Translúcido) (Efecto): Ganar 30 partidos con Boo.

Cómo jugar en todas las pistas de Mario Tennis Fever

El juego inicial ofrece sólo cuatro opciones diferentes para probar pistas, pero hay muchas más opciones ocultas en diferentes modos de juego. Estas son todas las pistas, las características básicas de la misma y cómo obtenerlas en el juego.