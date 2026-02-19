¿Nintendo Direct en marzo?, tres razones y dos juegazos para creer en el evento

Juan Pérez 19 FEB 2026 - 11:19h.

Todas las elucubraciones para no llegar a junio sin un gran evento

The Duskbloods y Elden Ring Tarnished, promesa viva para Switch 2

Compartir







El fiel seguidor de la Switch 2 está de enhorabuena con el flamante Mario Tennis Fever, pero necesita más ingredientes para el menú de 2026 con el asterisco de un Nintendo Direct ausente hasta la fecha. La más que posible falta de evento en febrero sería la primera en ocho años, comprensible si hay tantos bombazos en el Pokémon Presents, pero eso obliga a los japoneses a recomponer su calendario con novedades en el mes de marzo para impulsar su futuro a corto plazo.

Colocar un Nintendo Direct en el mes de marzo parece la opción más fácil para mantener la hoja de ruta habitual con evento en febrero, junio y septiembre. A nadie se le escapa que el material actual de la Nintendo Switch 2 con los juegos exclusivos, tanto propios como de third parties, necesitan un plus para completar como poco el primer semestre del año. En marzo hay una confirmación y una pista que sabe a poco hasta la oficialidad, por eso hay que mirar en adelante para entender por qué la consola necesita un show con un buen listado de juegos.

PUEDE INTERESARTE Hidetaka Miyazaki explica todo lo que debes saber de The Duskbloods para Switch 2

De hecho el impulso es necesario a partir de mayo, un mes dependiente de los third parties donde apenas hay espacio para juegos propios. Por eso el Nintendo Direct es necesario ahora, en cuanto pase el hype del Pokémon Presents, para no pegarse mucho al del mes de junio. En mayo no hay un vacío pero sí una necesidad, porque sólo están Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition, el First Light 007 y el port de Indiana Jones y El Gran Círculo. Por eso este pack de huellas dejan a la imaginación una presentación a partir de la segunda semana de marzo.

Super Mario Bros. Wonder para Switch 2 sale el 26 de marzo

The Duskbloods suena con mucha fuerza

En las últimas horas el olor a vampiros y a sangre está mucho más presente por tres detalles singulares que, independientemente no son relevantes, pero en conjunto dejan a la imaginación un anuncio cercano. Para empezar la página de eShop de The Duskbloods se ha activado en Australia, algo que ha sucedido justo con la aparición pública en una tienda del lanzamiento del juego el 27 de marzo.

PUEDE INTERESARTE El acuerdo de Nintendo y FromSoftware con The Duskbloods y las opciones para PS5, Xbox y PC

Puede ser sencillamente un placeholder o un error de un minorista, pero da que pensar porque las dos cosas han saltado al mismo tiempo. Al mismo tiempo en Reddit acaba de comenzar la promoción del juego con anuncios oficiales por parte de Nintendo para proyectar The Duskbloods en el imaginario de miles de jugadores, lo que conlleva un runrún con respecto al posible anuncio con la fecha definitiva.

La fecha es cuanto menos curiosa, porque sería justo 24 horas después del lanzamiento de la versión potenciada de Super Mario Wonder para Nintendo Switch 2, pero ni mucho menos deberían solaparse. A pesar de que no hay muchos juegos únicos para la nueva consola en los próximos meses, son dos vertientes totalmente separadas. Lo único cierto es que si el juego de From Software verdaderamente llega en marzo, necesita un plus urgente después del Pokémon Presents.

PUEDE INTERESARTE Las 7 curiosidades de Pokémon Pokopia, un Animal Crossing con duración abierta

Tomodachi Life, mi buen amigo cozy

La segunda razón para imaginar un Nintendo Direct en marzo si la compañía se salta el 40 aniversario de Zelda de esta semana, es pensar en el próximo gran juego de la Switch 2: Tomodachi Life. Es cierto que la cercanía de tantos juegos cozy en el mismo año puede pesar porque Pokémon Pokopia tiene toda la atención de la comunidad con su flamante salida al mercado en marzo con todo lo que significa para la saga Pokémon...pero no es el único título del género en el horizonte.

El peso de Tomodachi Life sobre todo en Japón bien necesita un extra de contenido de cara al 16 de abril, por lo que es una segunda razón de peso para entender un Nintendo Direct a partir de la segunda semana de marzo. Con Pokopia en el mercado, hay espacio para pensar en algo más una vez las ventas han demostrado que el juego de Pokémon se vale por sí mismo, y será entonces momento de ir a más.

Obviamente The Duskbloods y Tomodachi Life son sólo las dos anclas actuales de lo conocido, el primero sin fecha y el segundo a falta de conocer más detalles de su jugabilidad. Si hay un Direct debe presentar al menos juegos para los próximos tres meses: abril, mayo y junio. Sobre todo porque el escaparate ahí está bastante vacío, y si presumiblemente la hoja de ruta es mantener un evento en junio y septiembre, faltan las piezas hasta entonces para demostrar el músculo de la nueva consola.