Los 9 videojuegos que bajo ningún concepto debes regalar en San Valentín

Juan Pérez 14 FEB 2026 - 09:07h.

De cooperativos locos a reliquias muy, muy ocultas en la industria

Los 20 videojuegos más esperados de 2026, de GTA VI a Resident Evil: Requiem

Compartir







El trance de conocer a tu pareja hasta romper los límites de la confianza tiene en San Valentín una prueba más del compromiso, un tira y afloja simpático con el desafío de videojuegos que supuestamente nunca debes regalar en el Día de los Enamorados. Ese sacrificio sagrado para encender la consola y probar algo nuevo también puede ser una opción alternativa al regalo principal para ofrecer así una perspectiva troll, diferente a lo habitual, y verdaderamente alejada de lo convencional.

Cualquier seguimiento del Día de los Enamorados desde la perspectiva gaming es rebuscar en el almacenaje de juegos de Steam, de la estantería o de algún juego ideal para buscar retos en pareja. Aún así hay un elemento discordante en la ecuación con forma de experiencia sarcástica, un test que puede durar minutos o más de 100 horas como en el caso del primer ejemplo, ya depende de cada cual saber hasta cuándo estirar los límites de la pareja.

PUEDE INTERESARTE Las 15 mejores ofertas de Steam en San Valentín, de Marvel Cosmic Invasion a Call of Duty

Overcooked 2

En todos los listados de juegos cooperativos Overcooked y su secuela están listados como parte de la recomendación, pero les escribe alguien que ha platineado los dos títulos con su mujer: es una trampa. Porque las horas de sufrimiento, placer y gritería inapropiado que genera este título puede dejar secuelas, y en mi caso una familia, pero perfectamente una de esas discusiones por no colocar la leche en el momento adecuado podría haber acabado en divorcio...y no hay necesidad de correr ese riesgo.

Cookie Clicker

El pozo de horas de los idle games tiene en Cookie Clicker una adicción en su generación que se ha sostenido con el paso del tiempo en tantas otras opciones. Quizás como regalo es raro, pero como experiencia sin duda es un baúl para perder al acompañante durante la mayor parte de su tiempo libre.

PUEDE INTERESARTE Los 10 mejores anuncios del State of Play con todas las fechas

Troll Mario

Es una de las roms más divertidas de Mario dentro de lo extraoficial, un juego tocado con variantes para asfixiar al jugador incluso cuando lo hace bien, porque cada movimiento esconde una trampa que hace imposible pasar la fase por primera vez en menos de 34850 millones de intentos.

Superman 64

Si hay mucha confianza en la relación, Superman 64 es la mejor manera de ocultar uno de los peores videojuegos de la historia pero es demasiado rebuscado como para llegar a ese punto. Emuladores o Nintendo 64 son dos opciones algo rebuscadas hoy día, pero todo sea por mostrar una de las peores versiones de Clark Kent.

PUEDE INTERESARTE Las 7 curiosidades de Pokémon Pokopia, un Animal Crossing con duración abierta

Cuphead

El simpático estilo animado de Cuphead es un cebo para imaginar un estilo risueño detrás de los personajes, porque nada más lejos de la realidad, es un juego realmente difícil. Si el single-player ya es complejo, la aventura a dos jugadores es realmente complicada porque todo acaba cuando uno de los dos cae en combate.

60 Seconds!

A excepción del frenetismo de los primeros segundos de partida para recoger enseres, 60 Seconds! es un título perfecto para tomar decisiones en pareja o en grupo y llevar a la familia a las peores consecuencias posibles. El apocalipsis a veces genera peleas por saber quién merece un paseo por la superficie, o quién una última botella de agua para sobrevivir unas horas más, y ese coin

Otras opciones viajan entre el recóndito universo de Drawf Fortress, la nula complacencia de Trust no Bunny o el infinito universo de Factorio, lugares donde perder no sólo una relación, sino toda una vida entre enfados, descubrimientos y cientos de horas de juego.