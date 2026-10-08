Juan Carlos Ferrero se posiciona para ser el entrenador de Rafa Jódar... o de Sinner

Juan Pérez 08 OCT 2026 - 09:07h.

Rafa Jódar, que cantó el himno del Real Madrid, se sumó a la ovación del Bernabéu a Nadal

El extenista le abre la puerta al actual número 13 de la ATP

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El escenario actual del mundo del tenis habla español desde hace décadas gracias a nombres como Juan Carlos Ferrero, que después de una larga carrera, triunfa ahora como entrenador. Después de dejar volar a Carlos Alcaraz, ahora busca nuevos retos de cara a la próxima temporada aunque todo depende del contexto, y todavía no sabe si va a volver a competir o encontrará hueco en jugadores de élite como Jannik Sinner o el prometedor Rafa Jódar.

La charla de Manu Carreño con Juan Carlos Ferrero en El Larguero deja múltiples titulares que remueven la actualidad del tenis en demasiados ámbitos, y no solo por los nombres propios. Después de confesar que lo que más trabajó con Alcaraz fue el control de sí mismo, ahora afronta un nuevo reto todavía por descubrir, pero puede pasar por dos extremos opuestos desde el ámbito profesional.

La opción más sonada es la de entrenar a Rafa Jódar, y Ferrero no lo ve como un imposible. "No me cierro la puerta, es un jugador con mucho potencial, joven, que quiere comerse el mundo. Si viene la oferta pues la estudiaré". De hecho él ya ha tenido contacto directo con el madrileño: "Lo tuvimos en la Copa Davis de sparring, nos advertían de que venía fuerte y competía muy bien. Me dejó muy buen sabor de boca esa semana entrenando con todos. Se le veía un potencial importante. Se le ve mucha hambre, con ganas", afirmó.

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En esa misma línea declaró que el equipo del madrileño, liderado por su padre, está haciendo un buen trabajo: "creo que el año que viene vamos a ver a un jugador con más experiencia. Cada vez hay más padres entrenadores. Yo creo que es bueno, si sabes separar la relación padre-entrenador y lo puedes llevar a buen puerto, está bien. Obviamente no son todos capaces porque los jugadores con los padres piden lo de 'oye, déjame en paz', pero al final cada uno elige su destino. Si Rafa elige que su padre es el que tiene que ser, les está yendo muy bien", declara.

Ferrero no descarta entrenar a Sinner

A pesar de que no descarta competir a pesar de sus 46 años, Ferrero deja la puerta entreabierta para dar con alguna de las estrellas de la ATP. Juan Carlos aclara que quiere seguir creciendo como entrenador y no quiere cerrarse la puerta de poder entrenar algún día a Jannik Sinner: "Los que dicen que no es ético, no piensan en mí (...). Si juega contra Alcaraz, tendría que controlarme". Una forma más de colocarse en el escaparate y de generar un plus de morbo a los movimientos de los próximos meses.