El serbio jugará la final en Pekín

El 'tierra trágame' de Carlos Alcaraz con una conocida cantante

Compartir







Daniil Medvedev, descalificado en Pekín. Tras más de dos horas compitiendo ante Novak Djokovic por un puesto en la final del Open de China en Pekín, el tenista ruso ha sido descalificado después de dar un pelotazo a un espectador, que tuvo que ser atendido por las asistencias médicas.

Con ventaja 7-5 y 5-3 para Djokovic, y después de 2 horas y 17 minutos jugando sobre la pista dura de una central Diamond de Pekín completamente abarrotada, Medvedev no consiguió llegar a una pelota al fondo de la pista y, tras rebotar en la par de detrás, la golpeó hacia la grada.

La pelota golpeó directamente en la cara de un aficionado, lo que provocó que el juez de silla tuviera que descalificar al ruso, que además antes había protagonizado alguna que otra imagen polémica al imitar los gestos de Djokovic. El aficionado, que se dolía del ojo, tuvo que ser atendido por la asistencia médica.

Djokovic, a la final de Pekín

De esta forma, el ruso se queda sin una final que disputará el serbio, que prolongó su imbatibilidad en Pekín hasta las 33 victorias y aseguró su regreso al top diez, por lo que serán ya 146 las finales que habrá disputado en el circuito, igualando a Ivan Lendl en el tercer puesto de la era Open. En esa final se medirá al australiano Alex de Miñaur.