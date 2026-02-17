Pablo Sánchez 17 FEB 2026 - 19:37h.

Victoria por dos sets a cero

Carlos Alcaraz arrancó con buen pie su participación en el ATP 500 de Doha, donde superó a Rinderknech en primera ronda por dos sets a cero. El tanteo, apretado hasta el final, terminó decandántose del lado español tras un igualado encuentro. El último de ellos se decidió en el tie-break.

La crónica del Alcaraz - Rinderknech

El retorno a la competición de Carlos Alcaraz tras su coronación como campeón del Open de Australia llegó acompañado de una victoria solvente, ante el francés Arthur Rinderknech, la número 150 en pista dura que le llevó a la segunda ronda del torneo de Doha. El murciano, que llevaba dos semanas sin saltar a la pista, desde la final del torneo de Melbourne, ganó por 6-4 y 7-6(5) después de una hora y 48 minutos. Fue su octava victoria seguida en lo que va de 2026. A las siete de Australia sumó esta primera de Doha.

Ahora espera a Alcaraz otro francés, Valentin Royer en su intento de lograr un nuevo éxito y acentuar su ventaja como número uno del mundo respecto al italiano Jannik Sinner. El español se estancó en el 2025 en cuartos de final. Ganó un partido pero cayó contra el checo Jiri Lehecka. El quinto triunfo en otros tantos duelos contra Rinderknech tuvo el mismo final que en las cuatro ocasiones anteriores. Siempre triunfo del español que no lo tuvo fácil. Especialmente en el segundo set, cuando su rival tuvo dos puntos de partido, con saque de Alcaraz, que solventó el contratiempo.

Rinderknech, un rival incómodo pese a su escaso currículum, dos finales sin éxito, la más relevante la del año pasado en el Masters 1000 de París que perdió contra su primo Valentin Vacherot, nunca pudo hacerse con el saque de Alcaraz. El murciano, número uno del mundo, el más joven del tenis masculino en lograr todos los títulos del Grand Slam, rompió el servicio del galo, 30 del mundo , en el quinto juego, después de tener un 40-0 en contra. Dio la vuelta a la situación y logró el único break del partido. Se situó con 4-2 y mantuvo el desequilibrio hasta el final para sellar la manga.

Después estuvo más equilibrada la situación. Rinderknech arriesgó más sostenido por un juego más ofensivo, saque y red. Y eso incomodó algo a Alcaraz que no pudo sellar la rotura. Estuvo en peligro con 6-5, cuando el francés tuvo dos puntos de set que salvó el español. El parcial fue al tie break donde no dio opción el jugador de El Palmar. Alcaraz, el tercer jugador de la década del 2000 en lograr 150 victorias en pista dura tras Jannik Sinner y Felix Auger Aliassime en el circuito jugará el miércoles, en el último turno de la jornada, contra Valentin Royer.