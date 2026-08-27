Redacción ElDesmarque 27 AGO 2026 - 09:14h.

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Jaime Astrain ha vuelto a Mediaset pero no como concursante de Supervivientes, sino como tertuliano de El Chiringuito. Su vuelta a desatado las bromas de Josep Pedrerol y el resto de colaborares del programa. Durante un rato han aparcado el debate futbolístico alrededor de Julián Álvarez, Lamine Yamal y Mbappé para cuestionarse si irían o no al programa... ¡Incluso con la posibilidad de probar en La Isla de las Tentaciones!

Alfredo Duro lo tiene claro, él iría a Supervivientes, aunque no sabe si le conllevaría algún problema familiar. Álex Silvestre es el que se ha mostrado con más ganas de participar en el programa presentado por Jorge Javier Vázquez. Hay otros como Juanfe Sanz o Jorge D'Alessadro que lo tienen más claro: eso de estar en una isla "comiendo hormigas" no va con ellos. Hasta Josep Pedrerol ha desvelado que bromeó con los jefes de Mediaset sobre la posibilidad de ser concursante de Supervivientes y que su 'ofrecimiento' fue muy bien visto en la cadena de Fuencarral. "En mi casa seguro que quieren que vaya a La Isla de las tentaciones", bromeaba Juanfe Sanz al respecto.

El Chiringuito, a las 00.00 los domingos en Cuatro y de lunes a jueves en Energy desde las 23.45. Y, además, en directo y a la carta en Mediaset Infinity.