Juan Pérez 27 NOV 2026 - 08:28h.

El mejor Mahomes de la historia también quiere el anillo

Mike Evans hace un touchdown a una mano e Iker Sagasti alucina: "¡Qué bonito!"

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Los caminos de la NFL empiezan a tomar un mismo rumbo en la segunda parte de la temporada de cara a los playoffs, porque el grupo de grandes candidatos solo mueve una de las cinco sillas del Power Ranking. La clasificación de los favoritos a la Super Bowl que hacen todas las semanas Iker Sagasti y José Antonio Ponseti en ElDesmarque Quarterback recupera a Kansas City Chiefs en una semana donde la mejor defensa cae por su propio peso.

Kansas City Chiefs (puesto 5)

Para Sagasti y Ponseti los Chiefs con el equipo de la semana, lo que les hace recuperar la quinta posición "porque están jugando a un grandísimo nivel". El propio Iker comenta que Mahomes está al mejor nivel de su carrera, Kenneth Walker va a volver, la defensa a gran nivel, y todo ello coloca a la franquicia en esa terna de equipos "que puede ganar el anillo".

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Cincinnati Bengals (puesto 4)

Los Bengals bajan un par de puestos esta semana, y no significa que Sagasti y Poneti no se lo crean, pero quieren hilar fino en este momento tan importante a las puertas de la Semana 12. "Les vamos a exigir más porque tienen un calendario más sencillo de aquí a final de año". Joe Burrow puede ser el jugador del año, está acompañado de una pareja de receptores asombrosa con Chase y Higgins, a la vez que el verdadero cambio de esta temporada viene desde la defensa con todo lo que ha generado Dexter Lawrence.

Detroit Lions (puesto 3)

Vienen de seis victorias consecutivas, están peleando por ganar la NFC Norte, la división más dur de la NFLa. La defensa aguanta bien, mientras que el ataque es de los más contundentes: Jared Goff, Jahmyr Gibbs, Amon-Ra, Laporta. "Es un equipo que está volando por debajo del radar", aclara Iker.

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Buffalo Bills (puesto 2)

Los dos equipos con el mejor récord, nueve victorias y una derrota, llevan un par de partidos contra equipos de menos nivel en los que han levantado un poco el pie, se han relajado con Jets y Miami. En cuanto se ponen con dos anotaciones por delante, aflojan. Es el primer partido en mucho tiempo en el que Josh Allen no hace ni una carrera.

San Francisco 49ers (puesto 1)

El mejor equipo de la NFL. La exhibición que dieron en México contra la todopoderosa defensa de los Vikings, es tremendo. Había permitido seis touchdowns de pase, pues Brock Purdy consiguió tres. Semana tras semana es difícil decir algo nuevo, pero ahora mismo son imparables.