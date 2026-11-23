Redacción ElDesmarque 23 NOV 2026 - 09:15h.

Aunque no fue el MVP, Evans dejó el touchdown más bonito del partido

George Kittle lidera la paliza histórica de los San Francisco 49ers a los Minnesota Vikings (35-10)

Compartir







Aunque Kittle se robó el show con un doblete de touchdowns, Mike Evans dejó la jugada más bonita en la paliza de los San Francisco 49ers a los Minnesota Vikings (35-10). El jugador del conjunto de San Francisco hizo un touchdown recepcionando el balón con una sola mano y en al aire. Iker Sagasti, al ver la jugada desde el estudio, no pudo hacer otra cosa que alucinar: "¡Qué bonito!".