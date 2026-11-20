Juan Pérez 20 NOV 2026 - 09:10h.

Los Bengals son la gran sorpresa de la propuesta

La voladora celebración que acabó en lesión...tras dejar KO a una estrella de la NFL

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El planteamiento de Iker Sagasti y José Antonio Ponseti para el Power Ranking de la décima jornada de la NFL introduce un elemento diferencial después de la experiencia en el Santiago Bernabéu. Una semana después de aquello, pero con la activación de la memoria, los presentadores de ElDesmarque Quarterback elevan al gran favorito al anillo y sorprenden con otro inesperado para ordenar a las mejores franquicias después de lo visto en las dos últimas semanas dejando fuera del top a los Steelers.

Minnesota Vikings (puesto 5)

Kirk Cousins vuelve a la que fue su casa con victoria después de dos años para cambiar un ataque que dejaba muchas dudas, pero que ha puesto esto a funcionar en un solo partido. Con la mejor defensa de la NFL, el traspaso del quarterback supone una nueva etapa y un paso al frente para definir si el proyecto puede optar a pelear por algo más que dar la sorpresa en playoffs, y todo dependerá de cómo se adapte Cousins en la segunda mitad de la temporada regular.

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Detroit Lions (puesto 4)

Ponseti y Sagasti lo bajan de la clasificación a pesar de la derrota, pero eso no cambia nada. Los Lions de Goff suman cinco victorias consecutivas pero las sensaciones están por encima de los números. "Nos encanta Sonic, Jahmyr Gibbs, que ha sumado 252 yardas totales y dos touchdowns en Alemania" dice Sagasti, unas cifras de auténtica locura que lo colocan como el gran candidato al jugador ofensivo del año.

Buffalo Bills (puesto 3)

El 8-1 de los Bills define una temporada excelsa donde solo han necesitado dos marchas para ganar en Nueva York a los Jets para seguir con su paseo triunfal en la NFL. Josh Allen sigue moviendo al equipo, dirigiéndolo junto a James Cook, que corre con el balón como pocos en la NFL, un candidato al anillo indudable que además de versatil tiene una inercia positiva incluso en los días en los que no llegan ni al notable.

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Cincinnati Bengals (puesto 2)

Es la gran sorpresa de la clasificación en ElDesmarque Quarterback de esta semana. Dan miedo. Después de impresionar en el Santiago Bernabéu, los Bengals demuestran contra los Steelers que están al máximo nivel. Los dos equipos llegaban peleando por la división con el mismo récord, pero Joe Burrow impulsó el 7-2, cinco triunfos seguidos, de los que más anotan en la AFC, que según Sagasti "son el principal aspirante de la americana".

San Francisco 49ers (puesto 1)

Los chavales de la Bahía han empezado arriba y no se quieren bajar de la cima. En el duelo de América ante los Cowboys, uno de los clásicos de la NFL que vivimos en Mediaset, el ataque de San Francisco demostró su potencial con 46 puntos anotados. Son el primer seed 1 de la Nacional, son divertidos de ver y tienen a varios de los jugadores más en forma de la competición como lo son Brock Purdy y Christian McCaffrey.