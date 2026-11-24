David Torres 24 NOV 2026 - 11:11h.

"El Dépor se salvará, confiamos en Antonio Hidalgo"

Jorge Coello, campeón del CNP Winamax 2026 y se embolsa 136.000 euros tras una mesa final de vértigo

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MadridJorge Coello (El Temple, Coruña, 1986) sabe perfectamente lo que significa vivir del póker. Durante una etapa de su vida fue jugador profesional, aunque ahora está bastante más alejado de las mesas. Tanto es así que consiguió su entrada durante la temporada 2025 y no encontró un hueco para utilizarla hasta esta Gran Final del CNP Winamax 2026. El resultado no pudo ser mejor: se proclamó campeón en Madrid después de una mesa final vertiginosa, de apenas cuatro horas, en la que todo pareció salirle de cara. A sus 40 años, este gallego, que se define como un "dinosaurio del póker", compagina su pasión por las cartas con otra todavía mayor: el fútbol. Entrena al equipo de veteranos del Payosaco, es deportivista y reconoce que sólo dejaría el póker por algo relacionado con el balón.

¿Cómo te encuentras después de convertirte en campeón del CNP Winamax de Madrid?

Muy bien, muy contento. Tengo que digerir todo esto. Ha pasado todo muy rápido y es una locura. Ayer éramos 257 jugadores, creo, y hoy ya no queda nadie. Es increíble, la verdad.

Ha sido una de las mesas finales más rápidas que se recuerdan en el CNP, apenas cuatro horas. Además, has tenido una actuación vertiginosa. ¿Cómo te has sentido?

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Ha sido la final soñada. Todos los escenarios que sueñas se han dado: ases contra reyes, reyes contra damas, un par de flips que caen... Increíble. No se le puede pedir más.

Eres jugador de póker, pero tienes otra pasión y otra ocupación. También eres entrenador de fútbol.

Sí, entreno a un equipo de veteranos. Ahora soy el entrenador y me tienen que aguantar (risas). Me encanta el fútbol. Es una afición desmedida, incluso más allá del póker.

Dicen tus amigos que te gusta incluso más que el póker.

Sí, sí, seguro. Probablemente la única cosa por la que dejaría el póker sería por el fútbol, por algo relacionado con el fútbol.

¿Qué equipo entrenas?

Al Payosaco de veteranos, a los que mando un saludo.

¿En quién has pensado cuando has ganado el trofeo?

En mis hijos, en mi chica, Tania, y en toda mi familia. Hablaré ahora con ellos a ver qué tal, porque me está ardiendo el teléfono.

¿Qué edad tienen tus hijos?

El mayor tiene cuatro años y la pequeña, un año y medio.

¿Todavía no has podido hablar con tu esposa?

No, todavía no, pero hablaré ahora con ella durante el camino de vuelta. Tendremos tiempo para hablar.

¿Alguna promesa especial por haber ganado el trofeo? ¿Una dedicatoria?

A toda la gente que me ha estado acompañando durante el camino. Ha sido una carrera muy larga y este es un momento muy especial para mí. Que la gente se sienta parte de esto y esté feliz por mí significa mucho.

¿Es el gran premio de tu carrera?

Sin duda.

¿Eres habitual de los torneos en vivo o juegas más ocasionalmente?

Juego casualmente, también online, pero en vivo no juego demasiado.

"Un dinosaurio del póker"

Eres de la vieja escuela. Llevas muchos años jugando. ¿Cuántos tienes?

Soy un dinosaurio del póker. Tengo 40 años y, como digo, llevo media vida jugando.

En tus inicios llegaste a compartir experiencias con un grupo de jugadores que se reunía en un chalet para aprender y formarse. ¿Cómo fueron aquellos comienzos?

Lo hice por mi cuenta y después conocí a esos chicos que estaban montando el chalet. Yo vivía en mi casa, pero iba mucho con ellos. La verdad es que ver a jugadores que eran realmente profesionales, observar cómo trabajaban día a día y cómo discutían las manos me ayudó mucho a progresar. Pude conocer cómo era la vida de un profesional de verdad.

¿El póker te ayuda a ser mejor entrenador? ¿Te aporta herramientas como deporte mental?

Muchísimo. Tienes que aprender a tolerar la frustración, entender que no siempre las cosas salen como uno quiere y que hay muchas situaciones que no dependen de ti. Es un aprendizaje para la vida y también para el fútbol.

"El Dépor se salvará, confiamos en Antonio Hidalgo"

¿De qué equipo eres?

Del Deportivo, claro.

¿Cómo lo ves esta temporada?

Muy bien. La primera vuelta... Hay que tener paciencia, pero se puede pedir mucho más.

¿Crees que el equipo salvará la categoría holgadamente con Antonio Hidalgo?

Espero que sí. Confiamos en Antonio Hidalgo.

Y como entrenador, ¿qué le dirías al técnico del Deportivo?

Soy empático con él porque cada uno tiene sus ideas y sus estrategias, pero creo que debería ser más abierto y adaptarse un poco a los jugadores que tiene.

Volviendo al póker, ¿cuál es tu reto para el próximo año?

Ninguno en particular. Seguir el camino, ser capaz de continuar un año más, competir al máximo nivel y jugar siempre lo mejor posible.

¿Qué mensaje mandarías a quienes están viendo la entrevista y quieren iniciarse en el póker?

Que descubran el póker porque es un mundo muy bonito, más allá de todos los estigmas que pueda haber. La meta es increíble, lo pasamos bien y, cuando tienes la suerte de ganar un torneo de estos, es algo espectacular. Además, la unión del CNP con Winamax ha sido una revolución para los jugadores. Ha sido increíble. Para mí, es la mejor sala de póker online de España y el mejor circuito. La combinación ha sido perfecta.