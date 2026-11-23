Redacción ElDesmarque 23 NOV 2026 - 12:02h.

La Gran Final se celebrará el 28 y 29 de noviembre

Quiénes son Los Gallos, el equipo español que compite en la SailGP

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La final del Rolex SailGP Championship está a la vuelta de la esquina, y se celebrará el próximo fin de semana en Abu Dhabi, con un equipo español luchando por llevarse el primer puesto. Los Gallos, que vienen de quedar terceros en Dubái, tienen la oportunidad de hacer historia y demostrar que son uno de los mejores equipos en el campo de regatas.

El equipo español, junto a los australianos, ha asegurado prácticamente su plaza para la Gran Final, mientras que Suecia, el equipo estadounidense y el vigente campeón Emirates Great Britain, son los principales candidatos para ocupar la plaza que queda en la lucha por el título. El tercer puesto se resolverá en el penúltimo evento de la temporada, en Mina Rashid en Dubái. Con todo, los españoles llegan en un gran momento, con tres victorias en Grandes Premios en 2026, y liderados por el medallista olímpico Diego Botín. En juego no sólo está proclamarse como el mejor equipo del mundo, sino también el premio de 2 millones de dólares.

Las condiciones en las que llegan los equipos

España quedó tercera este fin de semana en el Gran Premio de Dubái, a pesar de las diversas dificultades que afrontaron. Un problema con el software les hizo cruzar la línea de salida antes de tiempo, lo que les hizo retroceder hasta la última posición. Aun así, se rehicieron y consiguieron su noveno podio del año. Por su parte, Australia llega encabezando la clasificación, y en busca de un récord histórico, que sería la consecución de seis victorias en una sola temporada.

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El planteamiento de los equipos en esta última regata antes de la batalla final será importante, ya que una penalización o colisión podría poner en riesgo la consecución del oro. Sin duda, el final de esta temporada 2026 promete un gran espectáculo, en el que Los Gallos tratarán de tocar la gloria y conseguir un hecho histórico.