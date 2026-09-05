Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 16:41h.

España se mete en la final del SailGP

Quiénes son Los Gallos, el equipo español que compite en la SailGP

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El Gran Premio de España de SailGP se disputa este fin de semana en Valencia y, de momento, le ha traído suerte a los representantes nacionales después de no haber podido conseguir el triunfo en las ediciones disputadas en Cádiz en años pasados. Los Gallos, la embarcación encabezada por los camepones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel, ha conseguido el pase a la final de este domingo con dos triunfos en las tres carreras de clasificación celebradas en la capital del Turia.

El piloto español Diego Botín fue el más rápido tanto en la carrera inaugural como en la segunda carrera y terminó en segunda posición la manga final. Así, Botín otorgó 14 de los 15 puntos en juego y aseguró la clasificación a la final de este domingo.

Es la primera vez que Los Gallos logra una clasificación a la ronda final durante un gran premio celebrado en España ya que no fue capaz de lograrlo en los cuatro años en los que Cádiz fue sede del SailGP.

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Con esos resultados, Los Gallos terminaron en primera posición del grupo B con dos puntos de ventaja sobre Rockwool Racing, el otro equipo clasificado. En el grupo A, Bonds Flying Roos, líder de la general, y Red Bull Italy lograron el acceso a la gran final. Gracias al Bonds Flying Roos ha destacado la presencia en Valencia de sus dos copropietarios, Ryan Reynolds y Hugh Jackman, dos de los actores más conocidos de Hollywood, que han estado presentes en la prueba en la ciudad mediterránea dándole más caché aún a la prueba en este Gran Premio de España.

Los cuatro equipos pelearán este domingo en la carrera definitiva por el volante, el título que recibe el campeón de cada gran premio, después de dos mangas previas que sirven para acumular puntos en la clasificación general.