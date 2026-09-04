Quiénes son Los Gallos, el equipo español que compite en la SailGP

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 08:47h.

Es uno de los equipos referencia y llega a Valencia en el segundo puesto

Valencia será sede de la SailGP en España, la Fórmula 1 del Mar: Qué es, cuándo se corre y quiénes participan

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Valencia acogerá este fin de semana por primera vez una prueba de SailGP y todas las miradas españolas estarán puestas en Los Gallos. El equipo nacional llega a la cita como segundo clasificado del campeonato, con 62 puntos y a 14 de los australianos, y lo hace además con un título bajo el brazo (el de la temporada 2023/24). Diego Botín y Florian Trittel encabezan un proyecto que se ha convertido en una de las grandes historias de la vela española en los últimos años.

De un equipo joven a campeones de SailGP

Los Gallos comenzaron su trayectoria en SailGP en la segunda temporada, en 2021, ocupando la plaza que había dejado libre China. El conjunto español se convirtió entonces en el equipo más joven en debutar en la competición. Tres años después llegó el gran salto: en la temporada 2023-24, Los Gallos se proclamaron campeones en San Francisco después de superar en la gran final a Australia y Nueva Zelanda.

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Aquella victoria confirmó el crecimiento de un grupo liderado por Botín y Trittel, que apenas unos meses después completaron un doblete histórico al conquistar también el oro olímpico en el 49er en París 2024. A su lado se encuentran otros nombres importantes de la vela internacional como Joel Rodríguez, controlador de vuelo; Joan Cardona, táctico y grinder; Nicole van der Velden, estratega; y Bernardo Freitas, grinder.

El nombre de Los Gallos responde a la identidad adoptada por el equipo y a su particular estilo de navegación. Aunque durante sus primeros años fue conocido como Spain SailGP Team, el cambio de denominación buscó reforzar una imagen propia dentro de una competición en la que cada barco representa a un país, pero funciona como una estructura privada.

Los Gallos llegan a Valencia en plena pelea por el título

La cita valenciana llega en uno de los mejores momentos del equipo en 2026. Después de perderse la primera prueba de la temporada por los daños sufridos en el barco durante los entrenamientos, Los Gallos han reaccionado con fuerza. Han alcanzado las finales en todos los eventos disputados y encadenaron las victorias de Halifax y Portsmouth.

Ahora afrontan su primera regata en casa con Australia como principal rival. La adaptación al campo de regatas será uno de los grandes factores del fin de semana, especialmente por las condiciones de viento y el uso de los foils grandes. SailGP desembarca en Valencia los días 5 y 6 de septiembre y Los Gallos tendrán la oportunidad de competir ante su público por primera vez.