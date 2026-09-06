Joaquín Anduro 06 SEP 2026 - 17:41h.

Estados Unidos conquista el volante en Valencia tras una gran remontada

Quiénes son Los Gallos, el equipo español que compite en la SailGP

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El Gran Premio de España de SailGP se lo ha llevado este domingo Estados Unidos después de ganar y remontar en la última carrera clasificatoria y repetir triunfo en la manga final. El US SailGP se aprovechó del último puesto de Los Gallos en la última prueba de clasificación para llevarse la victoria en la capital del Turia, que ha acogido este fin de semana el evento después de las últimas temporadas en Cádiz.

El US SailGP se impuso en la cuarta carrera de una jornada dominical marcada por la falta de viento. Los norteamericanos llegaron a dicha manga fuera de los puestos de acceso a la final, pero su triunfo unido al último puesto cosechado por Los Gallos, el conjunto español, los colocaron como líder del grupo B.

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El equipo estadounidense se cruzó en la final con el Rockwool Racing, segundo de su grupo, y con el Red Bull Italy y el Bonds Flying Roos, primero y segundo del grupo A. Y en la carrera por el volante, el piloto Taylor Canfield lideró a su embarcación hasta cruzar en primera posición la línea de meta.

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Los australianos del Bonds Flying Roos y los italianos del Red Bull completaron el podio en segunda y tercera posición, respectivamente. Los daneses del Rockwool Racing fueron los últimos en cruzar la línea de meta.

El fin de semana de Valencia dejó un sabor amargo para el equipo español de Los Gallos. Después de terminar en primera posición del grupo B la jornada del sábado, se quedaron a las puertas de la final tras su último puesto en la cuarta carrera clasificatoria y no tuvieron más oportunidades después de la suspensión de la quinta manga por falta de viento.

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La próxima prueba del SailGP se disputará durante el fin de semana del 19 y 20 de septiembre en Suiza.

Diego Botín lamenta no alcanzar la final

El piloto del equipo Los Gallos SailGP Team Diego Botín, reconoció los problemas sufridos en la cuarta y última carrera del gran premio de Valencia del Rolex SailGP y destacó que este tipo de situaciones deben ayudar al conjunto español a mejorar de cara a las próximas carreras.

“Hemos sido nosotros y es lo que hay. Hay que usar este dolor para aprender y seguir adelante. Estoy seguro de que esto nos va a ayudar. Veníamos con una racha muy buena encadenando finales y esto nos dará un impulso de cara a lo que queda de temporada”, explicó Botín este domingo en declaraciones a los medios.

Los Gallos se quedaron fuera de la final de este domingo después de terminar la cuarta carrera en última posición y tras la victoria del US SailGP, que les superó en la clasificación del grupo B.

“El sábado fue uno de los mejores días que hemos tenido en SailGP, pero la competición así. De repente tienes una mala prueba, tu rival se coloca justo en esa manga de la manera que no toca y ya está. Nos ha pasado al reves muchas veces esta temporada, pero duele mucho que haya sido en casa”, añadió.

A pesar de lo ocurrido en la última carrera, el equipo español sigue segundo en la clasificación general. Aún así, Botín insistió en lo doloroso de quedarse fuera de la gran final en un gran premio celebrado en España.

“En cuanto a puntos, el fin de semana no ha sido tan malo y hemos sido el equipo con más puntos de los que no han llegado a la final. No ha sido doloroso ahí pero sí ha sido muy doloroso por no haber llegado a una final en casa con todo alineado para ello”, concluyó.