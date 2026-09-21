Tsarukyan irrumpe en los planes de revancha Ilia Topuria y podría dejarle sin combate

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 SEP 2026 - 11:36h.

El luchador armenio puede haber por cambiado por completo las aspiraciones de 'El Matador' en su deseo de luchar por el cinturón

El regreso de Topuria se acerca: dos opciones para volver a lo grande

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La revancha entre Ilia Topuria y Justin Gaethje tiene ahora un nuevo obstáculo. Arman Tsarukyan salió del UFC 331 de Los Ángeles como uno de los protagonistas de la noche después de noquear a Mauricio Ruffy en el primer asalto y reclamar inmediatamente una pelea por el título del peso ligero. El armenio no solo ganó, sino que lo hizo con una contundencia que puede cambiar el orden de los aspirantes al cinturón que actualmente tiene Gaethje. El combate estaba planteado como una oportunidad para Tsarukyan de volver a colocarse en la primera línea de la categoría y respondió de la mejor manera posible. Con apenas cuatros segundos para que que el final del primer asalto llegara, dos codazos espectaculares dejaron fuera de combate a Ruffy, sellando así la sexta victoria consecutiva del armenio.

Tsarukyan pide luchar por el cinturón y pone en peligro los planes de Ilia Topuria

Arman no esperó para reclamar su oportunidad y, tras la victoria, dejó claro que su objetivo es disputar el título. La organización todavía debe decidir el siguiente movimiento, pero su actuación en el UFC 331 le ha colocado en una posición difícil de ignorar. Esta situación afecta directamente a Topuria. El hispano-georgiano perdió el cinturón ante Gaethje en su último combate y ya ha mostrado públicamente su intención de volver a enfrentarse al estadounidense. Además, el norteamericano también ha aceptado de manera pública esa posible revancha, pero no existe ninguna confirmación oficial de que ese combate este cerrado.

El problema para 'El Matador' es que ahora aparece un candidato con argumentos deportivos suficientemente sólidos como para tumbar sus planes de revancha. Tsarukyan llegaba al UFC 331 con cinco victorias consecutivas, pero algo fuera del foco tras perder su oportunidad como titular en el UFC 311 por una lesión y su espectacular combate ante Ruffy ha hecho que la situación cambie por completo.

Los posibles combates para el regreso de Ilia Topuria

Los posibles rivales del hispano-georgiano para su regreso no han cambiado. El primero es la revancha con Gaethje, absoluta prioridad para 'El Matador', pero en peligro después de la irrupción de Tsarukyan. El segundo sería buscar otro combate mientras el armenio ocupa la primera posición para enfrentarse al campeón. En ese caso, el rival podría ser Paddy Pimblett. El enfrentamiento entre ambos lleva tiempo siendo uno de los grandes combates pendientes de la compañía y podría ganar fuerza si Tsarukyan recibe finalmente el ‘title shot’.