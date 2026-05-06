Redacción ElDesmarque 06 MAY 2026 - 11:14h.

El Club Zaudín Golf recibe el segundo torneo de la sexta edición del circuito andaluz

Este sábado 9 de mayo, con Pepín Liria como embajador del mismo

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La VI edición del Circuito Albatros llega este sábado 9 de mayo a Sevilla, concretamente al Club Zaudín Golf, después de la prueba inaugural celebrada en Vícar (Almería). Precisamente en la provincia almeriense tendrá lugar la Gran Final, que se jugará en Roquetas de Mar allá por el 1 de noviembre. En el club hispalense se repartirán cuatro nuevas plazas para los campeones de cada categoría de cara a esa cita de finales de año en Playa Serena. Un año más habrá una gran acogida al torneo, dado que contará con más de un centenar de golfistas en liza.

Por segundo año consecutivo el torero Pepín Liria será el embajador de las 15 pruebas que componen la competición, lo que le consolida como el mejor circuito de golf amateur andaluz. Junto a Liria, que participará en varios de los torneos, otras relevantes celebrities del panorama nacional y periodistas lo jugarán, entre los que ya estuvieron en Almería los exfutbolistas Roberto López Ufarte y Aleix Vidal. De esa forma éstos ayudarán a darle mayor visibilidad y poner de relieve los valores fundamentales del circuito. Sostenibilidad, igualdad, inclusión y respeto, dentro de una iniciativa que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Deporte y turismo se unen para ensalzar unos principios esenciales en la sociedad actual.

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Con el reto de promover el deporte y la competitividad en todos los rincones de Andalucía, es el único circuito que pasa por sus ocho provincias, con el objetivo de promocionar a la Comunidad Autónoma como destino turístico y gastronómico. Así mismo tendrá también carácter internacional, ya que organizará una prueba en Portugal, concretamente en Quinta do Vale (Castro Marim) en el Algarve luso, además de pasar por la capital de España y la Región de Murcia.

La competición, que en 2025 reunió a más de 1.500 jugadores, se jugará en hasta cuatro categorías: Scratch, Primera, Segunda y Damas. Los ganadores en cada torneo tienen asegurada su presencia en la citada Gran Final de Roquetas de Mar. La presencia femenina es un reto y una apuesta, de ahí que ocupe una cuota del 40 % de los miembros de la organización.

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Las próxima citas

Tras el torneo de Sevilla, el circuito continuará el 31 de mayo por Playa Serena (Roquetas de Mar, Almería), el 6 de junio llegar al Real Club de Campo de Córdoba, el 20 de junio en La Monacilla (Huelva), 4 de julio Los Moriscos (Motril, Granada), 26 de julio Montecastillo (Jerez, Cádiz), 29 de agosto Quinta do Vale (Portugal), 12 de septiembre Guadalmina (Marbella, Málaga), 26 de septiembre La Cañada (Sotogrande, Cádiz), 3 y 4 de octubre RACE (Madrid), 17 de octubre Altorreal (Molina de Segura, Murcia), La Garza (Linares, Jaén), para celebrar la citada Gran Final el 1 de noviembre en Roquetas de Mar con la presencia todos los ganadores de las pruebas regulares. Entre ellos ya están clasificados los ganadores en Vícar: José López (Scratch), Alfredo Carretero (Primera Categoría) y Juan Pedro Gázquez (Segunda Categoría).

Más de un millar de jugadores pasarán por los citados clubes, en una puesta en escena que apuesta por Andalucía. No en vano doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina la región de este a oeste, para poner así el foco en su mayor promoción y desarrollo. Todo ello gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, Costa del Sol y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roqueta de Mar, las Diputaciones de Granada, Almería, Huelva y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Amarga y Pica, Ocean Group, Global Investors, Solán de Cabras, Fuzetea, Royal Blis, Asesunion y Bodega 12 PB.