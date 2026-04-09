El Circuito Albatros 2026 arracna en Vícar con Aleix Vidal como padrino

Redacción ElDesmarque 09 ABR 2026 - 15:12h.

La provincia de Almería abrirá y cerrará su sexta edición, cuya final se disputará en Roquetas de Mar en noviembre

Volverá a contar con Pepín Liria como embajador, además del apoyo del exfutbolista que jugará junto a un centenar de golfista esta primera prueba

Compartir







El Circuito Albatros dará su pistoletazo de salida este sábado 11 de abril en Vícar, concretamente en La Envía Golf, por lo que la provincia de Almería abrirá y cerrará su sexta edición, cuya Gran Final se jugará en Roquetas de Mar allá por el 1 de noviembre. En 2026 organizará hasta 15 torneos para repetir su secuencia del pasado año, lo que le consolida como el mejor circuito de golf amateur andaluz. En esta primera prueba contará con el exftubolista Aléix Vidal (UD Almería, Barça y Sevilla, entre otros) como padrino del torneo, además de mantener por segundo año consecutivo la figura del torero Pepín Liria como embajador.

Junto a Liria, que participará en varios de los torneos, otras relevantes celebrities del panorama nacional y periodistas lo jugarán, entre los primeros está Aleix Vidal. De esa forma éstos ayudarán a darle mayor visibilidad y poner de relieve los valores fundamentales del circuito. Sostenibilidad, igualdad, inclusión y respeto, dentro de una iniciativa que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Deporte y turismo se unen para ensalzar unos principios esenciales en la sociedad actual. Por ejemplo, en La Envía se jugará a las faldas de la Sierra de Gádor con vistas a la Bahía de Almería, con la participación de 100 golfistas.

Con el reto de promover el deporte y la competitividad en todos los rincones de Andalucía, es el único circuito que pasa por sus ocho provincias, con el objetivo de promocionar a la Comunidad Autónoma como destino turístico y gastronómico. Así mismo tendrá también carácter internacional, ya que organizará una prueba en Portugal, concretamente en Quinta do Vale (Castro Marim) en el Algarve luso, además de pasar por la capital de España y la Región de Murcia.

La competición, que en 2025 reunió a más de 1.500 jugadores, se jugará en hasta cuatro categorías, Scratch, Primera, Segunda y Damas, cuyos ganadores tendrán asegurada su presencia en la citada Gran Final de Roquetas de Mar. La presencia femenina es un reto y una apuesta, de ahí que ocupe una cuota del 40 % de los miembros de la organización.

El resto de citas

Tras esta prueba inaugural, la segunda prueba se jugará el 9 de junio en el Club Zaudín (Sevilla), para pasar posteriormente el 31 de mayo por Playa Serena (Roquetas de Mar, Almería), el 6 de junio por el Real Club de Campo de Córdoba, el 20 de junio en La Monacilla (Huelva), 4 de julio Los Moriscos (Motril, Granada), 26 de julio Montecastillo (Jerez, Cádiz), 29 de agosto Quinta do Vale (Portugal), 12 de septiembre Guadalmina (Marbella, Málaga), 26 de septiembre La Cañada (Sotogrande, Cádiz), 3 y 4 de octubre RACE (Madrid), 17 de octubre Altorreal (Molina de Segura, Murcia), La Garza (Linares, Jaén), para celebrar la Gran Final el 1 de noviembre en Roquetas de Mar con la presencia todos los ganadores de las pruebas regulares.

Más de un millar de jugadores pasarán por los citados clubes, en una puesta en escena que apuesta por Andalucía. No en vano doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina la región de este a oeste, para poner así el foco en su mayor promoción y desarrollo. Todo ello gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, Costa del Sol y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roqueta de Mar, las Diputaciones de Granada, Almería, Huelva y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Amarga y Pica, Ocean Group, Allianz Seguros, Solán de Cabras, Fuzetea, Royal Blis, Asesunion, Bodega 12 PB, Amarga y Pica.