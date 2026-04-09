Competicion:
En vídeo, el espectacular caño de Jude Bellingham a Mbappé con vacile incluido
Buen ambiente en el entrenamiento previo al partido contra el Girona
Críticas a la política de fichajes del Real Madrid tras comparar el precio de Olise y Mastantuono: "Imperdonable"
El Real Madrid ya prepara el partido ante el Girona en la jornada 31 de LALIGA EA Sports. El equipo entrenó tras la rueda de prensa de Álvaro Arbeloa y a pesar de las dos últimas derrotas, los jugadores tuvieron buena cara en la última sesión de entrenamiento. ElDesmarque pudo captar un momento en el que Jude Bellingham le hace un caño espectacular a Mbappé y el francés le dice que es "suerte". No te lo pierdas en el vídeo superior.