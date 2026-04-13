Redacción ElDesmarque 13 ABR 2026 - 13:32h.

El ejidense se llevó el Premio ‘Scratch’ con sus 75 golpes en La Envía Golf

En Primera Categoría se impuso Alfredo Carretero, mientras que los exfutbolistas López Ufarte y Aléix Vidal acabaron en la tercera y novena plaza, respectivamente

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Este fin de semana arrancó la VI edición del Circuito Albatros, que en este 2026 empezó y terminará allá por el 1 de noviembre en tierras almerienses. El primero de sus quince torneos se celebró en La Envía Golf (Vícar), donde fue profeta en su tierra José López. Y es que el golfista natural de El Ejido es el director del club almeriense, por lo que aplicó el conocimiento de ‘local player’ del par 70 del campo enclavado a las faldas de la Sierra de Gádor, frente a la Bahía de Almería. Ganó firmando 75 golpes para llevarse el Premio ‘Scratch’ y adjudicarse su particular Máster de Augusta. Así se impuso a los ochenta jugadores en liza entre los que llamó la atención la presencia de tres turistas polacos llegados desde Vera.

Además jugaron tres ilustres exfutbolistas, porque además de Aléix Vidal, que oficiaba como padrino del torneo, también participaron el almeriense Raúl Sánchez, ex del Alavés, Almería y Poli Ejido, y el mítico Roberto López Ufarte, campeón de liga con la Real Sociedad a principios de la década de los ochenta. El histórico delante txuri urdín, afincado en Aguadulce, defendía su título del pasado año, pero tuvo que conformarse con la tercera plaza en la Primera Categoría. pese a que sumó los mismos 36 puntos que el ganador, Alfredo Carretero, éste se impuso por su mejor hándicap de juego, igualmente a la segunda clasificada, Begoña Martín.

Tampoco pudo ganar el citado Aléix Vidal, también ex del Almería o Barça, que el año pasado ganó la Segunda Categoría, aunque en esta edición, por su progresión, jugó en Primera para acabar en novena posición con 32 puntos. Su sucesor en Segunda fue Juan Pedro Gázquez, que se proclamó campeón con unos muy buenos 41 puntos, dos más que la motrileña Socorro Martín.

De esta forma José López, Alfredo Carretero y Juan Pedro Gázquez son los tres primeros golfistas del año en lograr además su clasificación para la Gran Final del circuito que disputarán todos los campeones del año en Playa Serena (Roquetas de Mar) el 1 de noviembre.

Sostenibilidad, igualdad e inclusión son los valores de un circuito que se pusieron de manifiesto en tierras almerienses, en un evento que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Deporte y turismo se unen para ensalzar unos principios esenciales en la sociedad actual, con el reto de promover la competitividad en todos los rincones de Andalucía como destino turístico y gastronómico.

Las próxima citas

Tras esta prueba inaugural, la segunda prueba se jugará el 9 de mayo en el Club Zaudín (Sevilla), para pasar posteriormente el 31 de mayo por Playa Serena (Roquetas de Mar, Almería), el 6 de junio llegar al Real Club de Campo de Córdoba, el 20 de junio en La Monacilla (Huelva), 4 de julio Los Moriscos (Motril, Granada), 26 de julio Montecastillo (Jerez, Cádiz), 29 de agosto Quinta do Vale (Portugal), 12 de septiembre Guadalmina (Marbella, Málaga), 26 de septiembre La Cañada (Sotogrande, Cádiz), 3 y 4 de octubre RACE (Madrid), 17 de octubre Altorreal (Molina de Segura, Murcia), La Garza (Linares, Jaén), para celebrar la citada Gran Final el 1 de noviembre en Roquetas de Mar con la presencia todos los ganadores de las pruebas regulares.

Más de un millar de jugadores pasarán por los citados clubes, en una puesta en escena que apuesta por Andalucía. No en vano doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina la región de este a oeste, para poner así el foco en su mayor promoción y desarrollo. Todo ello gracias al apoyo de la Junta de Andalucía, Costa del Sol y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roqueta de Mar, las Diputaciones de Granada, Almería, Huelva y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Amarga y Pica, Ocean Group, Allianz Seguros, Solán de Cabras, Fuzetea, Royal Blis, Asesunion y Bodega 12 PB.