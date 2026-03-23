Redacción ElDesmarque 23 MAR 2026 - 11:30h.

Jeffrey Herlings y Tim Gajser han completado el podio

El mejor de los españoles ha sido Rubén Fernández

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La categoría reina no ha defraudado y los mejores pilotos del mundo han dado un auténtico espectáculo sobre el trazado del Circuito de Almonte. Lucas Coenen es el ganador del MXGP Andalucia Spain tras ganar las dos mangas de la categoría reina e imponer su autoridad. No obstante, la victoria ha sido ajustada ya que el nerlandés, Jeffrey Herlings, ha sido un duro competidor hasta las últimas vueltas y ha finalizado en segunda posición. Tim Gajser ha firmado una segunda manga extraordinaria que lo ha situado en el podio de la prueba.

El mejor de los españoles ha sido Rubén Fernández, quien ha ocupado la undécima posición. Los otros dos españoles cercanos al top20 han sido Oriol Oliver (18º) y Jose Butron (21º), por su parte Ander Valentin, Bruno Darias, Victor Alonso y Samuel Nilsson se han quedado sin puntuar.

En MX2, la victoria ha sido para el sudafricano Camden Mc Lellan. La categoría MX2 del Campeonato del Mundo de Motocross dejó una clasificación liderada por el sudafricano Camden McLellan, que se alzó con la victoria tras sumar 47 puntos gracias a su regularidad en ambas mangas (22-25).

El podio de la prueba quedó completado por el alemán Simon Längenfelder, segundo con 40 puntos, y el belga Sacha Coenen, tercero con 36. En clave española, el mejor resultado fue para Guillem Farrés, que finalizó en novena posición con 25 puntos, destacando especialmente su victoria en la primera manga. Por detrás, Valentín Vázquez terminó en la vigésima posición con 3 puntos, mientras que Xavier Camps cerró la clasificación en el puesto 24, sin sumar puntos.

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La victoria española ha llegado en el EMX250, donde el gaditano Fran García se ha proclamado campeón en una carrera vibrante y en EMX150, la victoria la ha firmado el australiano Mori Ernecker.