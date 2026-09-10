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Charles Leclerc y Lewis Hamilton aparcan el Madring para dar unos toques en el Bernabéu

Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en el Bernabéu
Charles Leclerc y Lewis Hamilton, en el Bernabéu. Ferrari
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Charles Leclerc y Lewis Hamilton han aparcado por un momento la tensión del primer día en el Madring para cambiar a los medios de comunicación por el balón y disfrutar de unos toques en el Santiago Bernabéu. Los dos pilotos de Ferrari han aprovechado su estancia en Madrid, donde este fin de semana se disputa un histórico Gran Premio de España, para acercarse al templo madridista y protagonizar una divertida sesión que deja patente el ambiente especial que rodea a la Fórmula 1. El Mundial llega a un circuito nuevo, exigente y repleto de incógnitas después de un primer día de actividad marcado por la intensidad y el ritmo frenético.

Puedes ver en acción a los pilotos de Ferrari en el vídeo superior.

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