Charles Leclerc y Lewis Hamilton aparcan el Madring para dar unos toques en el Bernabéu

Alberto Cercós García 10 SEP 2026 - 22:51h.

Charles Leclerc y Lewis Hamilton han protagonizado una de las últimas imágenes de la jornada en el Bernabéu

Carlos Sainz es consciente de la complejidad del Madring y promete ganar en algún momento: "Es lo único que me apetece"

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Charles Leclerc y Lewis Hamilton han aparcado por un momento la tensión del primer día en el Madring para cambiar a los medios de comunicación por el balón y disfrutar de unos toques en el Santiago Bernabéu. Los dos pilotos de Ferrari han aprovechado su estancia en Madrid, donde este fin de semana se disputa un histórico Gran Premio de España, para acercarse al templo madridista y protagonizar una divertida sesión que deja patente el ambiente especial que rodea a la Fórmula 1. El Mundial llega a un circuito nuevo, exigente y repleto de incógnitas después de un primer día de actividad marcado por la intensidad y el ritmo frenético.