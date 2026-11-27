Fran Fuentes 27 NOV 2026 - 13:01h.

El político señala directamente a Gianni Infantino y sus intereses de reelección como presidente de la FIFA

La celebración de Gabriel Rufián al triunfo de España: "Una selección llena de catalanes, vascos y con Borja Iglesias"

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Gabriel Rufián se ha mostrado como un político sin pelos en la lengua y sin miedo a expresar lo que piensa. Y es que, más allá de sus continuos rifirrafes con el exfutbolista Luis Figo, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya en el Congreso de los Diputados se encuentra inmerso en plena campaña electoral. Entre otros asuntos, el político catalán ha expresado su convencimiento de que España no albergará la final del Mundial de 2030, pese a ser uno de los países organizadores. Del mismo modo, ha señalado directamente a Marruecos como el principal candidato para acoger el partido decisivo.

Lo ha hecho en una entrevista concedida al diario AS. Rufián se ha mostrado especialmente contundente al explicar los motivos por los que cree que la final no se disputará en territorio español. “Yo estoy convencido de que la final del Mundial 2030 no se jugará en España”, ha asegurado. El político apunta directamente a los intereses de la FIFA y, concretamente, de su presidente, Gianni Infantino. “Necesitará los votos para su reelección de países influyentes, y Marruecos es uno de ellos”, argumenta.

Gabriel Rufián: "La Copa África evidencia la influencia de Marruecos"

Para respaldar su pronóstico, el portavoz de ERC ha hecho referencia a lo sucedido en la final de la Copa África. Un episodio que, a su juicio, evidencia el peso que tiene el país norteafricano en los organismos futbolísticos internacionales. “Creo que lo que pasó en la final de la Copa África demuestra la influencia de Marruecos, aunque ahora el TAS haya vuelto a hacer campeón a Senegal”, señala.

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Del mismo modo, Rufián tampoco ha dudado en hablar de corrupción para explicar por qué considera que España tiene pocas opciones de albergar el encuentro, y descarta tanto el Camp Nou como el Santiago Bernabéu y cualquier otro estadio español como posibles escenarios de la final: “Por la corrupción que todavía hay en el fútbol en muchos organismos, probablemente sea en Marruecos”, ha apuntado.