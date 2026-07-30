Juan Pérez 30 JUL 2026 - 15:24h.

El barcelonista entra en el cupo de investigados junto a cuatro miembros de Argentina

La FIFA planea vender el Mundial y la UEFA estalla: "Ninguno de nosotros es dueño del fútbol"

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La FIFA abre la veda para las investigaciones contra los argentinos por su agresivo comportamiento tras perder en la final del Mundial 2026 con España. Mati Prats pone los puntos sobre la íes para que no se "vayan de rositas" después de múltiples actitudes antideportivas que ahora señalan a Paredes, Nahuel, Ayala y Almada. La gran sorpresa es la aparición de Gavi dentro del estudio, y el presentador carga contra la institución: "Pero señores, qué pinta Gavi si lo único que hizo fue ir a separar y encima recibió", un discurso anclado a las críticas a todo lo que va a sufrir la Federación Argentina por la sonada de las Malvinas

Puedes ver su alegato completo reproduciendo el vídeo que aparece en la parte superior de esta noticia.