David Torres Agencia EFE 18 JUL 2026 - 11:11h.

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ValenciaMark Fenwick es un arquitecto británico y cofundador del estudio Fenwick Iribarren Architects, especializado en el diseño de estadios deportivos de referencia internacional. Es el responsable del diseño y desarrollo del Nou Mestalla, el futuro estadio del Valencia CF, un proyecto en el que trabaja desde sus inicios y del que también ejerce como director de obra. A lo largo de su trayectoria ha participado en el diseño de más de 50 estadios, entre ellos tres sedes del Mundial de Catar 2022, entre los que destaca el famoso Estadio 974, cuya estructura exterior está formada por contenedores de transporte en barco. Ya en ese proyecto tuvieron en cuenta el problema de los ‘elefantes blancos’, megaconstrucciones que los grandes eventos dejan tras de sí y que después no reciben uso suficiente para justificar la inversión.

Entre sus proyectos está el estadio del Espanyol, la reforma del José Alvalade de Lisboa, el Benito Villamarín de Sevilla o el ya mencionado Nou Mestalla, en Valencia. Pero Fenwick ahora ha dado un paso más: un estadio flotante.

El estadio que podría navegar

Una enorme plataforma se aproxima al puerto. A bordo, un estadio de fútbol. 50.000 espectadores embarcan hacia sus asientos. La infraestructura ideal para usar en cada Mundial, cada cuatro años. Es la última idea de Mark Fenwick, arquitecto detrás del Nou Mestalla, el estadio de contenedores de Catar o del RCDE Stadium.

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“Un estadio flotante de 50.000 espectadores podría cambiar para siempre la forma de organizar una Copa del Mundo. Un recinto capaz de cruzar océanos para convertirse, cada cuatro años, en el gran escenario del fútbol mundial. La innovación siempre comienza con una pregunta que parece demasiado ambiciosa”, explica Fenwick en declaraciones que recoge la Agencia EFE y que describe un estadio que sea propuesta es el buque insignia, nunca mejor dicho, de los Mundiales de fútbol. “Se convertiría en el gran icono del torneo, desplazándose de un Mundial al siguiente como una infraestructura única al servicio del fútbol internacional. Sería, probablemente, el primer estadio verdaderamente global”, añade el arquitecto.

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Ya hay un estadio flotante en Singapur, pero no es lo mismo

“¿Tiene sentido construir grandes estadios para utilizarlos apenas unas semanas? ¿Existe una alternativa? La respuesta podría estar sobre el mar”, plantea Fenwick en su charla con la periodista Alba Calzado. Aunque suena a idea de ciencia ficción, el arquitecto considera que está más cerca de lo que parece: “La tecnología necesaria para hacerlo realidad ya existe en gran parte. La ingeniería naval construye desde hace años plataformas marinas gigantescas. La cuestión ya no es únicamente si podría construirse un estadio flotante, sino si ha llegado el momento”.

No sería el primer estadio flotante, aunque sí el primero de esta magnitud. The Float @ Marina Bay, en Singapur, país dónde vive Peter Lim, máximo accionista del Valencia CF, estaba suspendido en el agua, sobre una placa de acero de 120 por 83 metros, si bien la grada era fija en tierra. Esta estructura está siendo sustituida por el recinto NS Square, que ya no será una plataforma flotante.

Los problemas: el oleaje y los temporales

De momento, el estadio flotante es sólo un proyecto. Las dificultades planteadas no son pocas. “La estabilidad frente al oleaje, la seguridad durante temporales, las operaciones de remolque entre continentes, la integración con puertos muy diferentes o la evacuación de decenas de miles de personas exigirían soluciones de ingeniería inéditas.