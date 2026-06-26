María Trigo 26 JUN 2026 - 08:25h.

Gyokeres ni apareció en un partido en el que no pasó nada en la primera mitad y todo se decidió en la segunda

Dumfries activa la banda en la goleada neerlandesa: las notas del Túnez-Países Bajos

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Espectacular entrada en el estadio AT&T de Arlington con 70.137 espectadores para presenciar un encuentro del Mundial con mucho morbo, pues Japón y Suecia se jugaban ver quién quedaba segunda y quién tercera de su grupo, el F. Eso sí, como Países Bajos resolvió su encuentro muy pronto y los marcadores lo iban mostrando, la primera parte terminó siendo un buen truño en el que las ocasiones brillaron prácticamente por su ausencia y en el que hubo un cambio en cada equipo obligado por sendas lesiones.

Lucas Bergvall entró por la lesión de Isak Hien, que no estaba muy acertado y ya había visto amarilla por frenar una contra; y Taniguchi salió por el lesionado Itakura. El otro nombre a resaltar de la primera parte fue el de Jacob Zetterstrom, al que le dieron la titularidad y detuvo los dos disparos de una Japón que cada vez que podía dejaba muestras de su esfuerzo, solidaridad y velocidad. En la segunda mitad, los Tanaka, Daizen Maeda, Nakamura o Ritso Doan lo siguieron intentando hasta que lograron el premio del gol de Maeda.

El problema es que se vieron con el trabajo hecho y Suecia empezó a animarse. Tampoco mucho, pero sí lo suficiente para empatar con uno de los golazos del Mundial, obra de Antonhy Elanga, y tener Isak dos bastante claras en la recta final. Al final, todos contentos y los dos equipos clasificados para la primera eliminatoria. Gyokeres, que debía ser el líder, costó hasta verlo aparecer.

Las notas de Japón

Zion Suzuki: 5

Yukinari Sugawara: 3

Ko Itakura: 4

Ayumu Seko: 6

Hiroki Ito: 4

Ao Tanaka: 6

Ritso Doan: 6

Daizen Maeda: 8

Keito Nakamura: 6

Daichi Kamada: 6

Ayase Ueda: 4

Los suplentes: Sogo Taniguchi (5), Ogawa (5), J. Ito (6), Nagatomo (-) y Watanabe (-)

Las notas de Suecia

Jacob Zetterstrom: 7

Gustav Lagerbielke: 5

Victor Lindelof: 6

Isak Hien: 3

Gabriel Gudmunsson: 4

Alexander Bernhardsson: 4

Elliot Stroud: 4

Yasin Ayari: 5

Alexander Isak: 5

Anthony Elanga: 7

Viktor Gyokeres: 4

Los suplentes: Lucas Bergwal (5), Sema (5), Svenson, Starfelt (-) y Nygren (-).