Gyokeres ni apareció en un partido en el que no pasó nada en la primera mitad y todo se decidió en la segunda
Dumfries activa la banda en la goleada neerlandesa: las notas del Túnez-Países Bajos
Espectacular entrada en el estadio AT&T de Arlington con 70.137 espectadores para presenciar un encuentro del Mundial con mucho morbo, pues Japón y Suecia se jugaban ver quién quedaba segunda y quién tercera de su grupo, el F. Eso sí, como Países Bajos resolvió su encuentro muy pronto y los marcadores lo iban mostrando, la primera parte terminó siendo un buen truño en el que las ocasiones brillaron prácticamente por su ausencia y en el que hubo un cambio en cada equipo obligado por sendas lesiones.
Lucas Bergvall entró por la lesión de Isak Hien, que no estaba muy acertado y ya había visto amarilla por frenar una contra; y Taniguchi salió por el lesionado Itakura. El otro nombre a resaltar de la primera parte fue el de Jacob Zetterstrom, al que le dieron la titularidad y detuvo los dos disparos de una Japón que cada vez que podía dejaba muestras de su esfuerzo, solidaridad y velocidad. En la segunda mitad, los Tanaka, Daizen Maeda, Nakamura o Ritso Doan lo siguieron intentando hasta que lograron el premio del gol de Maeda.
El problema es que se vieron con el trabajo hecho y Suecia empezó a animarse. Tampoco mucho, pero sí lo suficiente para empatar con uno de los golazos del Mundial, obra de Antonhy Elanga, y tener Isak dos bastante claras en la recta final. Al final, todos contentos y los dos equipos clasificados para la primera eliminatoria. Gyokeres, que debía ser el líder, costó hasta verlo aparecer.
Las notas de Japón
Zion Suzuki: 5
Yukinari Sugawara: 3
Ko Itakura: 4
Ayumu Seko: 6
Hiroki Ito: 4
Ao Tanaka: 6
Ritso Doan: 6
Daizen Maeda: 8
Keito Nakamura: 6
Daichi Kamada: 6
Ayase Ueda: 4
Los suplentes: Sogo Taniguchi (5), Ogawa (5), J. Ito (6), Nagatomo (-) y Watanabe (-)
Las notas de Suecia
Jacob Zetterstrom: 7
Gustav Lagerbielke: 5
Victor Lindelof: 6
Isak Hien: 3
Gabriel Gudmunsson: 4
Alexander Bernhardsson: 4
Elliot Stroud: 4
Yasin Ayari: 5
Alexander Isak: 5
Anthony Elanga: 7
Viktor Gyokeres: 4
Los suplentes: Lucas Bergwal (5), Sema (5), Svenson, Starfelt (-) y Nygren (-).