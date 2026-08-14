El Tenerife le abre las puertas a Chimy Ávila y compite con un equipo argentino

Lucas Gatti 14 AGO 2026 - 21:47h.

Busca un nuevo reto profesional tras salir del Betis

El Big Data predice LALIGA EA Sports 26/27 con el nuevo campeón, subidón del Athletic y palo al Dépor

Compartir







A 15 días del cierre del mercado de fichajes, Ezequiel Chimy Ávila podría continuar su carrera en LaLiga Sports. Tras quedar libre del Betis, otro club español negocia la llegada del delantero argentino. Según pudo averiguar ElDesmarque, el Tenerife está interesado en el atacante de 32 años, aunque los Blanquiazules deberán resolver cómo hacer encajar sus pretensiones dentro de la masa salarial del club, ya que el presupuesto es más bien austero. “El interés es real”, confirma una fuente cercana al jugador.

La llegada del centrodelantero generaría llevar al Tete por encima del límite salarial permitido. Sin embargo, estaría en condiciones de hacer un esfuerzo y destinar el 15 por ciento de su tope salarial para firmar al argentino. De esta manera, la institución no descarta avanzar por el ex San Lorenzo de Almagro en los próximos días.

PUEDE INTERESARTE El Valencia avisa al Celta y marca una línea roja por el traspaso de André Almeida

El capitán de los Blanquiazules, Enric Gallego, ex compañero de Ávila en el Huesca y Osasuna, se mostró entusiasmado ante la posibilidad de volver a compartir equipo con el delantero."Al Chimy lo conoce todo el mundo y ya estuvo en la isla durante un parón de selecciones y compartimos algunos días", sostuvo.

Hay competencia por el fichaje de Chimy Ávila

Tenerife no es el único club que pretende al goleador argentino, ya que Independiente de Avellaneda puso los ojos en él para reforzar la línea ofensiva, ante una posible partida de Gabriel Ávalos. El Chimy fue ofrecido y ya hubo contacto con su entorno. El club argentino analiza hacerle un contrato por dos años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028.

Al mismo tiempo, Rosario Central, club del que es hincha y donde juega su hermano Gastón, sigue interesado en quedarse con el delantero. Los tres clubes deberán pagarle únicamente el contrato al jugador, ya que llegaría en condición de libre.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid plantea un camino diferente por el fichaje del delantero sin Sorloth

En 2017, tras dejar el Ciclón de Boedo, en donde estuvo durante tres temporadas, Ávila llegó al Huesca, club con el que consiguió el ascenso a LaLiga Sports en su primer año. En 2018, pasó a Osasuna, donde permaneció cinco años, y dejó muy buenos recuerdos. En junio de 2024, se sumó al Real Betis para jugar durante tres temporadas hasta quedar libre en este mercado de fichajes, aunque logró hacer historia llegando a una final europea y clasificando posteriormente a una Champions League.

El delantero rosarino quedó libre este verano después de que el cuadro heliopolitano decidiera poner fin a su vinculación antes de lo previsto, ya que el Betis tenía la posibilidad de activar una cláusula incluida en su contrato para finalizar la relación un año antes, a cambio de una indemnización de 50 mil euros.

La decisión sorprendió hasta al propio futbolista, que esperaba continuar una temporada más en Heliópolis. Sin embargo, Ávila tuvo que volver a buscar destino y hoy se debate entre las opciones más concretas que son la segunda categoría del fútbol español o la Primera División de Argentina.