David Torres 02 AGO 2026 - 09:44h.

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ValenciaPrimer movimiento tras la marcha de Carlos Espí al Real Madrid: El Levante ficha al belga Yanis Musuayi. El conjunto granota y el Club Brujas han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Yanis Musuayi, quien queda vinculado a la entidad levantinista hasta el mes de junio de 2030.

El delantero belga (26 de junio de 2007) recala en el conjunto de Orriols tras completar una destacada temporada en la Challenger Pro League, la Segunda División de Bélgica, defendiendo los colores del Club NXT, equipo filial del Club Brujas. Además, el atacante también brilló en la UEFA Youth League, competición en la que disputó diez encuentros y anotó seis goles. Ha jugado 28 partidos y ha marcado 7 goles en la segunda división belga

Musuayi inició su formación en las categorías inferiores del KSKL Ternat, AFC Tubize, FCV Dender, KAA Gent, KSC Lokeren y KMSK Deinze, club con el que debutó en el fútbol profesional en 2024. Ese mismo año, el Club Brujas incorporó al joven delantero a su disciplina, donde continuó con su progresión en la Challenger Pro League. En la categoría de plata del fútbol belga ha jugado 44 partidos y ha marcado siete goles.

Ya es internacional por Bélgica

Su crecimiento y rendimiento también le han permitido representar a la Selección de Bélgica en las categorías Sub-18 y Sub-19, consolidándose como una de las jóvenes promesas del fútbol belga.

Yanis Musuayi se incorporará los próximos días a la disciplina granota para ponerse a las órdenes de Luís Castro e iniciar una nueva etapa como futbolista del Levante UD.