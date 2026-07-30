David Torres 30 JUL 2026 - 17:03h.

"Creo que lo que más puedo aportar al equipo es hambre y competitividad"

Lucas Núñez seguirá los pasos de David Silva: cesión para hacerse futbolista con unas condiciones especiales

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ValenciaLucas Núñez ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador de la SD Eibar. El centrocampista procedente del Valencia CF afronta esta nueva etapa con la intención de seguir creciendo en el fútbol profesional, aprender de la experiencia del vestuario armero y contribuir al equipo con su “hambre y competitividad”. Lo hace con la sombra alargada de David Silva, la gran cesión del Valencia CF al Eibar. El canario se fue, como Lucas Núñez siendo un chaval y volvió como futbolista de primer nivel convertido en un futbolista de talla mundial. "Sí, sí claro que me habían comentado el caso de David Silv y nada, es un plus de motivación porque ojalá conseguir lo que ha conseguido de Silva, pero lo más importante para mí es el equipo y de ahí a seguir creciendo", declaró el centrocampista valenciano en su presentación.

Lucas Núñez, además, ha comentado las siguientes cuestiones:

Primeros días

"La verdad es que estoy muy sorprendido. No conocía las instalaciones y me han causado una muy buena impresión. Disponemos de todo a nivel de gimnasio, recuperación y unos campos muy buenos para entrenar. La verdad es que la impresión ha sido muy buena".

Objetivos

Vengo con ganas de crecer. A nivel individual, intentar mejorar como futbolista y coger experiencia en el fútbol profesional. Y a nivel de grupo, aprender de los jugadores que hay aquí, que prácticamente todos tienen mucha experiencia en este tipo de ligas. Quiero aprender, mejorar y seguir creciendo".

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Posición en el campo:

"Suelo jugar por dentro, en la posición de ocho, pero puedo adaptarme a cualquier posición del centro del campo, tanto en un rol más defensivo como más adelantado. Creo que lo que más puedo aportar al equipo es hambre y competitividad. Tengo muchas ganas y creo que puedo ayudar".

Dos entrenamientos: "Sí, con muchas ganas de seguir entrando en la dinámica del grupo y de ir conociendo mejor a los compañeros dentro del campo".

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Presente en Zubieta: "Muy buena impresión. Vi un equipo muy sólido, bastante dominador durante el partido y, sobre todo, muy unido. Creo que eso es lo que va a hacer que el equipo siga creciendo".