Redacción ElDesmarque 27 NOV 2026 - 11:27h.

El colegiado podría enfrentarse a una suspensión de tres años

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Escándalo en el fútbol internacional. Lo que debía ser una fiesta del fútbol boliviano terminó marcado por una agresión. El partido de vuelta de la final de la Copa Bolivia entre el Real Potosí y el Always Ready dejó una imagen insólita protagonizada por el árbitro del encuentro, Jordy Alemán, que propinó un puñetazo en el rostro al portero argentino Cristian Martínez.

Tras el pitido final, varios jugadores del conjunto potosino rodearon al colegiado para recriminarle algunas de sus decisiones durante el partido. La tensión fue en aumento hasta que Alemán acabó golpeando al portero, lo que provocó la intervención de los efectivos policiales. Además, el árbitro expulsó a cuatro futbolistas y a tres miembros del cuerpo técnico del Real Potosí.

Las palabras de Cristian Martínez

Tras el altercado, el arquero reconoció haber deseado la muerte de la madre del colegiado durante los reproches. Asimismo, aseguró que el golpe le había provocado un sangrado en la boca, aunque no había sido suficiente para noquearlo.

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En un comunicado publicado el jueves en sus redes sociales, el jugador argentino expresó que no va a emprender acciones judiciales ni presentar denuncias. Pese a la repercusión que han alcanzado las imágenes de la agresión, el guardameta ha optado por zanjar la polémica "Mi intención es dar por superado este episodio y evitar que esta situación continúe generando conflictos", explicó.

Por su parte, ni el árbitro ni la Federación Boliviana de Fútbol se han pronunciado públicamente sobre lo sucedido. No obstante, según recogen algunos medios, el colegiado podría enfrentarse a una suspensión de hasta tres años.

Aunque el encuentro, que terminó en empate sin goles, permitió al Always Ready proclamarse campeón gracias al 3-1 conseguido en la ida, las imágenes que están dando la vuelta al mundo son otras.