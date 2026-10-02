Redacción ElDesmarque Madrid, 02 OCT 2026 - 10:20h.

La estrella internacional toma el relevo de figuras como David Villa o Fernando Morientes en un evento que pasa a ser cita anual para el torneo

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El emblemático Muelle de las Carabelas fue el escenario de una velada inolvidable con la celebración de la I Gala Gañafote Cup Destino Huelva, una cita de máximo nivel que nace con carácter anual para rendir honores a quienes han impulsado el torneo hasta la cumbre del fútbol base. El certamen vivió su momento álgido con la presentación oficial de su nuevo padrino para la edición 2027: la leyenda del fútbol mundial Toni Kroos. La estrella alemana toma así el testigo de ilustres embajadores como Jesús Vázquez, Antonio Núñez, David Villa, Fernando Morientes y Nolito, elevando una vez más el prestigio internacional del campeonato.

Más allá del deslumbrante anuncio, la gala sirvió para otorgar unos galardones cargados de emotividad y gratitud, destinados a encumbrar a las figuras, instituciones y entidades que con su apoyo incondicional han hecho posible el fenómeno Gañafote:

Premio Pionero: Otorgado a Juan Daniel Romero, diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, en reconocimiento a su visión audaz y a un respaldo institucional determinante desde que el proyecto era solo un sueño.

Premio Acción Social: Concedido a la Fundación Atlantic Copper, por su impecable e inestimable compromiso con la inclusión, la solidaridad y la transmisión de valores humanos a través del deporte.

Premio Élite: Entregado a Mediaset, por situar al fútbol base en el mapa mediático nacional e internacional con un despliegue y una cobertura de primerísimo nivel.

Premio Familia: Otorgado a Antonio Suero, Miguel Sopuerta y María Dolores Garrido, pilares indispensables que son pura esencia y "familia" del certamen, habiendo estado al pie del cañón con su entrega y cariño desde la primera edición.

Premio Fidelidad: Entregado al C.D. Amistad, por su lealtad inquebrantable y por ser un símbolo de confianza continua año tras año.

Con la confirmación de Toni Kroos como padrino de excepción y la consolidación de estos premios anuales, la Gañafote Cup Destino Huelva no solo celebra su brillante trayectoria, sino que reafirma su posición como un evento referente a nivel planetario.

Durante el desarrollo de la gala celebrada en un marco incomparable como el Muelle de las Carabelas, la alcaldesa de Palos de la Frontera, Milagros Romero, mostró el orgullo de su municipio al ejercer como anfitrión de este emotivo encuentro. Romero puso de relieve el valor de acoger un evento de esta trascendencia en un enclave tan estrechamente ligado a la historia y a la identidad palerma, destacando además la consolidación de Palos de la Frontera como una de las sedes referentes del campeonato, dispuesta a volcarse un año más con el deporte base, los participantes y sus familias.

En representación de la capital, la concejala de Deportes, Salud y Consumo del Ayuntamiento de Huelva, María de la O Rubio, tomó la palabra para ensalzar la evolución que ha experimentado la competición desde sus inicios. Rubio subrayó que la Gañafote Cup "ha pasado de ser un proyecto nacido en Huelva con mucha ilusión, a convertirse en un torneo de dimensión internacional, con presencia en distintos países y una capacidad de convocatoria que crece edición tras edición". Además, hizo especial hincapié en el espíritu vertebrador del torneo, señalando que "una de sus grandes fortalezas es que no es la cita de un solo municipio, sino un proyecto de toda la provincia", en el que más de 20 municipios y 29 sedes deportivas unen fuerzas para que durante esos días Huelva entera respire fútbol y se abra al turismo.

Por su parte, el diputado de Deportes de la Diputación de Huelva, Juan Daniel Romero, cerró las intervenciones de las autoridades institucionales expresando el firme respaldo de la corporación provincial a esta iniciativa. Romero quiso agradecer a la organización de la Gañafote Cup su dedicación y trabajo constante por fomentar valores saludables y mejorar la calidad de vida de los jóvenes onubenses a través de la práctica deportiva. Asimismo, destacó el importante motor de promoción y el potente impacto turístico que el torneo genera en todo el territorio onubense, atrayendo a miles de visitantes y situando a la provincia en el mapa del fútbol base internacional.

Finalmente, el director del torneo, Joaquín Rasco, echó la vista atrás para recordar cómo una idea nacida con ilusión ha logrado consolidarse como un referente mundial del fútbol base, agradeciendo la confianza institucional y el esfuerzo colectivo que han hecho posible este crecimiento. Del mismo modo, quiso poner especialmente en valor a las personas y entidades reconocidas durante la gala, destacando que su entrega, valores y compromiso diario representan la verdadera esencia del torneo y constituyen el pilar fundamental sobre el que se sigue construyendo el futuro del evento.

Sobre la Gañafote Cup Destino Huelva

La Gañafote Cup Destino Huelva en 2026 ha vuelto a demostrar su dimensión como uno de los mayores eventos de fútbol base a nivel internacional, dejando en la provincia de Huelva un impacto económico estimado superior a los 9 millones de euros, fruto de la actividad generada durante la semana de competición. “Una edición histórica”, en palabras del director general del torneo.

El torneo registró más de 35.000 visitas presenciales, movilizando a equipos, familiares y aficionados procedentes de todo el mundo, con una participación internacional del 80% y representación de 18 países. “Esta afluencia ha tenido un efecto directo en sectores clave como la hostelería, el comercio y el transporte, consolidando al evento como un motor económico para el territorio”, indica Rasco.

La Gañafote Cup Destino Huelva 2026 es posible gracias al respaldo de un amplio tejido institucional y empresarial que apuesta firmemente por el deporte base como herramienta de desarrollo social y promoción territorial. Entre sus patrocinadores y colaboradores destacan Ayuntamientos como el de Huelva, uno de los principales patrocinadores del torneo; junto a Palos de la Frontera, Cartaya, Moguer, Bonares, San Juan del Puerto, Beas, Trigueros, Niebla, Aljaraque, Villablanca, Almonte, Lepe y Ayamonte.

A ellos se suma instituciones como la Diputación de Huelva o su Agencia Destino Huelva, parte fundamental del proyecto Gañafote. En menor medida y con otro tipo de colaboraciones, entidades como Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de la Juventud, Puerto de Huelva, Cámara de Comercio de Huelva o FOE. Asimismo, contamos con múltiples empresas colaboradoras: Viajes El Corte Inglés, Caixabank, Santander, Aguas de Huelva, Fundación Atlantic Copper, Sierra de Cazorla, BMW Movitran SA, Onuba Consultoría Energética, Gañafote Custom, El Jamón, Don Simón, USISA, Pepsico, Seguridad Antares, Gabitel, Fruta de Andalucía, Klippervip Publibit, Academia Británica, Komodosofa, Marisma Odiel, Gasolinera Typsa, Ferretería Aljaraque, Autorrecambios Colón, Belogic, Jamones Miguel Romero o AsElevén.