Redacción ElDesmarque 14 MAY 2026 - 09:47h.

El evento estará centrado en la convivencia, el aprendizaje y los valores educativos del deporte

Cada sede organizadora ha preparado diferentes actividades comple-mentarias

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La provincia de Sevilla acogerá los próximos viernes 15 y sábado 16 de mayo uno de los mayores encuentros de fútbol formativo de Andalucía con la celebración del “EVENTO FIN DE LIGA EDUCA 2026”, una gran fiesta deportiva que reunirá a más de 220 equipos de categorías base proceden-tes de numerosos municipios sevillanos y onubenses, así como de la propia capital de Sevilla.

La competición, organizada por Liga EDUCA, se desarrollará simultáneamente en 10 estadios y complejos deportivos de la provincia, distribuidos en 13 eventos deportivos que pondrán el bro-che final a la temporada 2025-2026.

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Durante las dos jornadas participarán categorías desde Mini hasta Cadete, incluyendo fútbol fe-menino y modalidades de fútbol 7 y fútbol 11, consolidando así el modelo de fútbol formativo, inclusivo y educativo que caracteriza a Liga Educa.

Los encuentros tendrán lugar en sedes como CD San Roque Balompié, CDM Gerena, Huévar CF, CD Mairena (Mairena del Alcor), CDM San Juan, La Moneda CF, CD Esfubasa, Palomares CF, CD Santiponce y UD Loreto, serán las sedes anfitrionas.

El evento no tendrá carácter competitivo tradicional, sino que estará centrado en la convivencia, el aprendizaje y los valores educativos del deporte. Cada equipo disputará tres encuentros frente a rivales de nivel similar según la clasificación final de la temporada, promoviendo la igualdad y la participación de todos los jugadores y jugadoras.

Además de los partidos, cada sede organizadora ha preparado diferentes actividades comple-mentarias, entrega de obsequios, zonas de convivencia, hidratación y fruta para los participantes, así como reconocimientos para árbitros-educadores y entidades colaboradoras.

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Desde la organización destacan que el objetivo principal es “cerrar la temporada celebrando el fútbol base como espacio de formación, respeto, compañerismo e igualdad”.

Los horarios completos de enfrentamientos y toda la información del evento pueden consultarse en la web oficial: www.educationleague.es

El Evento Fin de Liga Educa 2026 volverá a convertir el fútbol base en una auténtica fiesta del de-porte, reuniendo durante dos días a miles de jugadores, entrenadores y familias en torno a los valores educativos del fútbol.