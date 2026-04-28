Javi Puado y las claves de someterse a la máquina que “frena el envejecimiento” para recuperarse de la lesión

Saray Calzada 28 ABR 2026 - 17:52h.

Javi Puado ha sido protagonista del último programa de 'Fuera de Cobertura'

Fuera de cobertura Temporada 6 Programa 46

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En el deporte de élite cada vez la tecnología toma más protagonismo. En el programa 'Fuera de Cobertura' mostraron uno de los últimos tratamientos punteros que les está sirviendo a los deportistas para mejorar de las lesiones y alargar su carrera profesional. Se trata de MITOVIT, un dispositivo de hipoxia que mejora la salud y el rendimiento celular. Alejandra Andrade ha estado con Rosana, empleada de la empresa que comercializa con esta máquina.

"La longevidad es una de las áreas que nosotros más demanda tenemos en el mercado español. Con la salida de Bryan Johnson, hemos aumentado más de un 40% tanto en términos tanto de ventas, como de interés en la máquina", decía Rosana.

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El tratamiento para alargar la carrera de los deportistas

Esta máquina se ha convertido en un indispensable para centros deportivos y para algunos clubes de fútbol como el Espanyol. "Hoy día ya no se necesita entrenar tanto, si no recuperar para poder competir porque hay muchos partidos durante la semana". "El deporte de élite necesita cada vez más instrumentos para el rendimiento del jugador", dijo Narciso Amigó, director del Área de Salud. "Al fin y al cabo estamos alargando la vida del jugador no solo profesional, si no que su vida social también se alargue y el resultado es bueno. La sensación subjetiva es buena".

Fue entonces cuando visitaron a Javi Puado, que actualmente está lesionado de una rotura de ligamento cruzado. El capitán del Espanyol se estaba sometiendo a una de sus sesiones de fisioterapia mientras tenía puesta la mascarilla de la hipoxia. El jugador explicaba las sensaciones que sufría mientras la tenía puesta. "Tienes un poco menos de oxígeno", pero "puedes respirar perfectamente". "Si es positivo para el cuerpo humano, bienvenido sea. Yo cuántos más años viva y me dedique al fútbol, mejor", dijo el delantero del equipo perico.