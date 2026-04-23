Nace la Asociación Internacional de Futbolistas (AIF)

Redacción ElDesmarque 23 ABR 2026 - 15:11h.

Se cree un sindicato global para respaldar y dar voz a los jugadores

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La Asociación Internacional de Futbolistas (AIF) ha sido presentada este jueves en Madrid, en la sede de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) como una nueva organización global que aspira a convertirse en el sindicato de referencia para los y las futbolistas en todo el mundo. AIF inicia su andadura con una hoja de ruta ambiciosa basada en la defensa integral de los derechos de los jugadores y jugadoras, así como en la mejora de sus condiciones profesionales y personales. Un nuevo equipo que nace con más 30.000 futbolistas en sus filas…

Han presentado y explicado la hoja de ruta de AIF los presidentes de los cuatro sindicatos fundadores: David Aganzo, Asociación de Futbolistas Españoles (AFE); Álvaro Ortiz, Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFPRO); Rinaldo José Zaffani Martorelli, Sindicato dos Atletas Profissionais do Estado de São Paulo (SAPESP); y Lucien W. Valloni, Swiss Association of Football Players (SAFP).

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En esta presentación se oficializó el organigrama de AIF, que queda de la siguiente manera: David Aganzo, presidente; Álvaro Ortiz, secretario general; Rinaldo José Zaffani Martorelli, vicepresidente; y Lucien W. Valloni, vicepresidente.

Durante el acto de presentación, los representantes de los cuatro sindicatos destacaron la importancia de establecer una interlocución directa y permanente con todas las instituciones del ámbito deportivo, gobiernos, ligas, clubes y organizaciones sociales. Como objetivo prioritario, que la voz de los y las futbolistas siempre sea tenida en cuenta en la toma de decisiones que afectan a su desempeño profesional. En una palabra, el objetivo es que siempre estén en el centro del ecosistema futbolístico.

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Esta nueva organización que ve la luz tiene como principios la transparencia y la independencia, dos pilares básicos con los que garantizar que la representación del colectivo esté libre de presiones e injerencias. Entre sus prioridades, la protección de la salud física y mental de los y las futbolistas, que en todo momento puedan ejercer su trabajo en las mejores condiciones.

“Es un día importante y especial, nace un nuevo modelo en la defensa de los derechos de los y las futbolistas. Nace un sindicato que apuesta por la transparencia y la interlocución directa con las instituciones”. De esta manera presentó David Aganzo a AIF. Una asociación que, según explicó su presidente, es necesaria “porque los y las futbolistas están perdiendo derechos y garantías”.

“Cercanía, transparencia y derechos, esos son los pilares de AIF”, resumió, al mismo tiempo que trazaba diferentes líneas de actuación, “como la firma de convenios colectivos en aquellos países en los que no los hay”, al mismo tiempo que anunciaba que “vamos a luchar, por ejemplo, por recuperar el Fondo de Garantía de FIFA para proteger a aquellos y aquellas futbolistas que sufren impagos”.

“La voz de los y las futbolistas está apagada y lucharemos por ellos y ellas, para que el colectivo en pleno tenga los mismos derechos. Y, por supuesto, siempre siendo protagonistas en la toma de decisiones, porque ahora mismo no están en el lugar que les corresponde”, enfatizó David Aganzo.

Álvaro Ortiz se centró en el fútbol femenino, “un eje muy importante para AIF. Es un sector que ha crecido mucho y cada vez más niñas sueñan con ser futbolistas, pero también es cierto que hay una brecha muy importante; contratos insuficientes, malas condiciones médicas…”. El presidente del sindicato mexicano también apuntó a una cuestión clave como es la maternidad: “Una futbolista no debe elegir entre ser madre y el fútbol”.

El mandatario mexicano criticó que “muchas futbolistas no disponen de unas condiciones dignas de trabajo y AIF quiere ser el puente entre ellas y las diferentes organizaciones. Hay que acabar con las desigualdades y garantizar derechos fundamentales. Ha llegado el momento de actuar”.

Sobre cuestiones jurídicas habló Rinaldo José Zaffani Martorelli, que criticó que “en el próximo Mundial participarán futbolistas de países en los que no existen los derechos laborales. Y AIF debe trabajar para garantizarlos. Hay que trabajar en la firma de convenios colectivos que sean de verdad efectivos en todos los sindicatos”.

El dirigente brasileño apuesta por “ser solidarios, porque de esta manera seremos más fuertes y conseguiremos más derechos. Hay muchos/as futbolistas que no cobran y necesitan una protección adecuada y una actuación efectiva. Afrontamos las dificultades, pero asumimos el reto”.

Por su parte, Lucien W. Valloni tiene claro que “hay que estar cerca del colectivo en todo momento, durante y especialmente cuando llega el final de la carrera deportiva”, incidiendo en la importancia de “la salud mental. Queremos estar cerca de ellos y ellas cuando se retiren y deban buscar un trabajo. Nosotros debemos ayudarles en ese momento”.

El presidente del sindicato suizo anunció que uno de los proyectos de AIF es la organización de torneos internacionales para futbolistas sin equipo, similar a las Sesiones AFE.

“Tenemos muy claro lo que necesitan los y las futbolistas de todos los continentes, protección de la salud y un calendario internacional adecuado”, insistió David Aganzo, que anunció que “otros grandes sindicatos del mundo están en la puerta para ingresar en AIF próximamente”. “Tenemos interlocución directa con ella, igual que con las diferentes confederaciones, y estaremos en Vancouver en el 76.º Congreso de la FIFA para abordar diferentes asuntos”.

“Hay espacio para otro sindicato en un mundo democrático”, recalcó Rinaldo José Zaffani Martorelli, más cuando hay cuestiones tan importantes por las que luchar “como las relacionadas con la salud, los impagos y el futuro, porque cuando se acaba el fútbol, no se acaba la vida. AIF trabajará por todo ello, por todos y todas”. “Los calendarios están conectados con acuerdos comerciales, por lo que hay que buscar un equilibrio”, añadió.

“Tenemos la fuerza suficiente para luchar y dar voz a los y las futbolistas. Era una obligación fundar este sindicato porque somos personas con valores”, afirmó rotundo David Aganzo, que subrayó que “la palabra independencia es fundamental para AIF, igual que la lealtad es clave a la hora de negociar. Los y las futbolistas deben tomar sus decisiones, no aceptar las que son unilaterales”.