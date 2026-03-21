David Torres 21 MAR 2026 - 13:13h.

Tiene 65 jugadores en plantilla y una cita próxima en Mestalla

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El VCF Inclusivo, habitual de LALIGA Genuine, cumple en el presente curso (2025-26) su 10º aniversario desde que inició su camino en la temporada 2016-17 de la mano del Valencia CF a través la Fundació VCF. A fecha de hoy, son 65 jugadores con DI (Discapacidad Intelectual) bajo la responsabilidad de 11 técnicos y agrupados en cuatro equipos: Blanc, Negre, Taronja y Senyera.

A todo ellos el abrazo de la gran familia del VCF Inclusivo les aporta motivación para su desarrollo personal y social, vitalidad, fortaleza, espíritu de superación y valores como compañerismo, respeto, y tolerancia.

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Las celebraciones previstas

Con motivo del 10º aniversario y como punto de partida, el Club va a celebrar dos eventos homenaje en este mes de marzo (y con más sorpresas hasta final de temporada): un torneo especial en el Camp de Mestalla, el miércoles 25 de marzo; y una exposición histórica sobre la vida del VCF Inclusivo, en el Palco VIP de Mestalla desde ese día 25 y enmarcada en el Tour Mestalla.

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El Torneo va a celebrarse entre las 09:30h y las 14h (acceso con invitación) y va a contar con la participación de 12 equipos: los cuatro del VCF Inclusivo (Blanc, Negre, Taronja y Senyera), Villarreal CF EDI, Levante UD EDI, CD Eldense Genuine, Elche CF Genuine, Fundació Barça, Athletic Club Fundazioa Genuine, Córdoba CF Genuine y Fundaçao SL Benfica.

La historia del VCF Inclusivo

Aunque la Fundació VCF comenzó a trabajar con personas DI en el curso 2011-12, fue en el 2016-17 cuando el VCF Inclusivo empezó a funcionar como tal: luciendo el escudo VCF, entrenando semanalmente y participando en competiciones locales, autonómicas, nacionales e internacionales, destacando la liga LFI, la liga FEDI CV, los Special Olympics Korea K League 2022, la Genuine World Cup 2024 y 2025 y, por supuesto, LALIGA Genuine, de la que el VCF Inclusivo forma parte desde su 1ª edición (2017-18).

Asimismo, el Valencia CF, a través de la Fundació VCF, se encarga de que los chicos y las chicas se sientan plenamente integrados en el Club, con su participación en You Play Mestalla y la Welcome Academy VCF, los encuentros con futbolistas de las primeras plantillas masculina y femenina y merecidos homenajes en el Camp de Mestalla en la previa de partidos durante todos estos años de vida blanquinegra.