David Torres 17 FEB 2026 - 11:31h.

Es juvenil pero a sus 17 años ya ha debutado con el primer equipo

ValenciaLos jugadores jóvenes cada vez están más pronto en el radar de los ojeadores de cantera. Si hoy en día se monitorizan futbolistas de todo el mundo, en España no hay juveniles que no despunten y que no llamen inmediatamente la atención. Es el caso del joven murciano Jorge Ros, delantero y al que ya siguen tres de los clubes que mejores canteras tienen en este país como son el Real Madrid, el Valencia CF o el Villarreal CF.

El interés por el joven delantero, adelantado por el diario As, hace dudar a Jorge Ros que no tomará la decisión hasta final de temporada. Las alternativas son suculentas: los merengues son uno de los clubes punteros del mundo, los valencianistas un club que, por convicción y necesidad, apuesta por la juventud y en el que llegar al primer equipo es asequible. En liza está el Villarreal, otro club que conoce bien por cercanía y que últimamente está creciendo muchísimo a todos los niveles tanto en España y en Europa apostando por su cantera.

Quién es Jorge Ros

Jorge Ros Martínez (San Javier, 2008). El atacante cumple su cuarto curso consecutivo en la UCAM formando parte del Juvenil A, que está compitiendo en el grupo VII de División de Honor.

El técnico Dani Pina cuenta a sus órdes con un futbolista con ADN UCAM. Se trata de un futbolista de calidad, técnico y capacidad goleadora, que se ha pasado toda su carrera en el equipo unirversitario

El curso pasado, Jorge Ros jugó un total de 29 partidos en Liga Nacional y marcó 12 goles con nuestro Juvenil B. Además, el canterano ha conocido de primera mano lo que se siente competir y marcar en la máxima categoría del fútbol juvenil con el UCAM Murcia CF: 5 partidos, 3 de titular, y 2 goles.

Este año se ha estrenado ya con el senior a pesar de su edad mientras que en su categoría ha vuelto a reencontrarse con el gol. Lleva tres en 20 encuentros.