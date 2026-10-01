JP Financial ha empezado a instalar su nombre sin el permiso del Ayuntamiento

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La polémica que nunca cesa en el estadio del Cádiz CF. El recinto, que pertenece al Ayuntamiento de la ciudad y conocido históricamente como Ramón de Carranza, cambió su nomenclatura a Nuevo Mirandilla en el año 2021 para cumplir con la Ley de Memoria Histórica Democrática. El caso es que el pasado mes de marzo, el club amarillo anunció un acuerdo con JP Financial para que la empresa diera nombre al coliseo, pero sólo para los eventos relacionados con el club.

Es decir, que el acuerdo es entre el Cádiz y JP Financial, pero no con el Ayuntamiento de la ciudad, que es el propietario del recinto. Y es ahí donde reside el problema. El club quiere poner el nombre comercial al estadio, pero en el consistorio insisten en que el edificio les pertenece y sigue siendo de propiedad pública.

El nombre del estadio del Cádiz

A partir de ahí, este jueves se ha generado una imagen cuanto menos curiosa en la fachada principal del Nuevo Mirandilla. Varios operarios han comenzado a instalar las letras 'JP Financial Estadio' en lo más alto de tribuna, la grada que da hacia la Avenida Cayetano del Toro.

Cuando desde el Ayuntamiento han tenido constancia de ello, han ordenado paralizar de manera inmediata esa instalación con un contundente comunicado: "Tras tener conocimiento de que se estaba procediendo a una rotulación en la fachada de Tribuna del Estadio con un nombre comercial, el Ayuntamiento ha ordenado la paralización de estos trabajos y la retirada de las letras ya puestas porque no cuenta con autorización por parte de este Consistorio".

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Desde el Cádiz aseguran que los responsables son la empresa de rotulación y JP Financial y que no es algo que haya salido desde el club. Mientras tanto, la imagen que se aprecia desde la avenida cuando se pasa por el estadio es insólita: sólo aparece la palabra 'Nanci'. Y debajo, el eslogan 'De Cadi Cadi', perteneciente al Gran Hotel Luna de Cádiz.