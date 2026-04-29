Adrián Gómez Sánchez 29 ABR 2026 - 22:07h.

Un gol que dio media permanencia

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ValladolidEl Real Valladolid ha encontrado a un héroe inesperado con un gol que le ha dado media permanencia en LALIGA Hypermotion, Lucas Sanseviero. El jugador uruguayo sólo ha gozado de 116 minutos con la camiseta blanquivioleta desde que llegó Fran Escribá al banquillo pucelano y en ellos ha marcado un gol y dado una asistencia. El charrúa explica cómo se siente tras sus primeros meses en el fútbol europeo y cómo es su relación con Fran Escribá.

Sanseviero habló largo y tendido de su relación con Escribá, a quien elogió: "Me tengo que sacar el sombrero con él porque la verdad fue un señor, muy claro. No me conocían, no sabía qué podía dar al equipo. Tuve una charla con él para saber qué necesitaba mejorar yo para ganarme un lugar y me sorprendió mucho porque me dejó cien por cien seguro que estaba haciendo las cosas bien, y me brindó más confianza de la que ya tenía. Lo respeto mucho" subrayó, además de completar que "transmitió confianza y seguridad al grupo, y nos ofrece muchas herramientas en el día a día".

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Por todos estos elementos, Sanseviero tiene claro cuál quiere que sea su lugar en el futuro. "Estoy muy contento, es la primera vez que me estoy sintiendo 100% jugador de fútbol" y, por tanto, aunque aún "no he hablado nada", ya sueña con el futuro: "Obviamente lograr el objetivo de este año, que ya quedan pocas fechas, y que el objetivo que viene pueda ser el ascenso que es lo que sueña la gente y el Club, y poder ser importante en el equipo".

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Una infancia complicada

El uruguayo relata su historia: "Me tocó perder a mi mamá con 14 años, y en este tiempo siempre estuvo mi abuela conmigo. Siempre llevo una banda en el brazo que dice 'familia', que representa todo lo que pasamos, y el gol fue para ellos. Para mi mamá, para mis abuelos, para mi novia que es un pilar fundamental en esto". La emoción de quien recuerda sus raíces, su camino, en uno de los momentos deportivos más felices de su carrera, aferrado "al sueño que estoy viviendo".

Porque el paso de Sanseviero por Pucela es de calado: "Soñé toda mi vida estar acá" dice con sinceridad, aunque "si bien no llegué en un buen momento, es en los momentos maduros ando se ve al verdadero equipo; me está tocando afrontar esos momentos y lo hemos sacado como grupo". El uruguayo agradeció "el recibimiento espectacular" que le dieron sus compañeros en su llegada, y también "la mucha gente detrás de los futbolistas que en esta adaptación me han ayudado mucho".