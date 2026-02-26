Pablo Sánchez 26 FEB 2026 - 13:51h.

Volverá a dirigir al equipo en unos días tras guardar reposo

José Alberto no estará disponible para el próximo partido del Racing de Santander en LALIGA HYPERMOTION. El técnico tuvo que ser intervenido de urgencia este pasado miércoles por una complicación vascular derivada de una operación que tenía programada el día anterior. Tras dirigir la última sesión del equipo, se encontró indispuesto y tuvo que acudir al hospital de inmediato.

Su estado de salud es favorable y tendrá que guardar varios días de reposo hasta volver a los banquillos y a ponerse al frente del equipo después de que la operación transcurriera de manera satisfactoria. Pablo Álvarez, su segundo, será el encargado de dirigir al Racing en el importantísimo duelo del próximo fin de semana frente al Castellón en Castalia.

El comunicado del Racing

Este fue el comunicado emitido por el Racing de Santander para informar del estado de salud de José Alberto:

En el día de ayer nuestro entrenador, José Alberto López, ha sido intervenido de una complicación vascular tras una operación quirúrgica programada que requirió asistencia en urgencias y después de esta última se encuentra bien y en reposo. La próxima semana será valorado nuevamente para decidir cuándo puede reincorporarse a su actividad diaria.

El técnico asturiano permanecerá de baja médica durante los próximos días y no podrá acompañar al equipo en su desplazamiento a Castellón. Desde el club le deseamos una rápida recuperación y esperamos verle muy pronto liderando al equipo tal y como acostumbra.