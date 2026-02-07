Celia Pérez 07 FEB 2026 - 16:36h.

Previsto para este sábado a las 21.00 horas

Javi Ontiveros 'usa' a Juan Román Riquelme ante las críticas por su físico en el Cádiz

Compartir







El Cádiz CF ha anunciado que el encuentro de la jornada 25 de LaLiga Hypermotion ante el Almería, que debía disputarse este sábado a las 21.00 horas en el Nuevo Mirandilla y aplazado por el 'aviso naranja' por lluvias y fuertes vientos que afecta a varias provincias andaluzas, se jugará finalmente el domingo a las 16.15 horas

La Junta de Andalucía informó en un comunicado en la tarde de este sábado el aplazamiento de este partido por el temporal que azota a la provincia gaditana desde hace varios días y los posibles efectos de la borrasca Marta.

"Estando activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones en Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 2, y ante la situación excepcional motivada por los fenómenos extraordinarios de viento y lluvia, por orden del Director del Plan se da la instrucción de suspender" el encuentro "por motivos de seguridad y protección civil", indicó la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias del Gobierno andaluz.

PUEDE INTERESARTE Se desborda el río Guadalquivir en Sevilla a la altura de La Cartuja

El Cádiz, por su parte, explicó en un comunicado que se “congratula” por la medida adoptada para “preservar” y “garantizar” la “seguridad” de los aficionados.

Varias borrascas encadenadas llegadas desde el océano Atlántico han desbordado ríos, llenado embalses a rebosar y saturado acuíferos y terrenos, incapaces de absorber más agua, particularmente en el cuadrante suroccidental del país.

Por vientos, la comunidad andaluza está en nivel naranja y se esperan este sábado rachas de hasta 100 kilómetros por hora en el Estrecho de Cádiz.

Comunicado de LALIGA

"Tras haber recibido la instrucción por parte de la Junta de Andalucia por motivos de seguridad y Protección Civil, LALIGA informa del aplazamiento de los partidos correspondientes a la Jornada 23 de LALIGA EA SPORTS que debía enfrentar al Sevilla FC y Girona FC, y la Jornada 25 de LALIGA HYPERMOTION que enfrentaba al Cádiz CF y UD Almería previstos para este sábado a las 18:30 y 21 horas respectivamente.

Las nuevas fechas y horarios de los partidos serán comunicados oportunamente una vez se determinen, de acuerdo con los clubes implicados y los organismos competentes".